시속 100km 달리며 '쿨쿨'…자율주행 테슬라 운전자 적발

사진출처=캘리포니아주 고속도로순찰대

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 고속도로에서 주행 보조 기능을 켜놓은 채 잠든 운전자의 모습이 포착돼 충격을 주고 있다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 캘리포니아주 고속도로순찰대는 최근 솔라노 카운티의 고속도로에서 테슬라 차량을 운전하던 남성을 적발했다. 해당 차량은 시속 약 100㎞의 속도로 달리고 있었다.

오토바이를 탄 경찰관은 테슬라 차량의 운전자를 보고 깜짝 놀랐다.

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짙은 선글라스를 쓴 운전자는 축 늘어진 모습이었는데 경찰관은 그가 잠든 것으로 판단했다.

경찰관은 곧바로 차량을 세웠다. 당시 테슬라에는 운전자 보조 기능인 '풀 셀프 드라이빙(FSD)'이 작동하고 있었던 것으로 전해졌다.

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풀 셀프 드라이빙은 테슬라가 개발한 고도화된 주행 보조 소프트웨어로, 차량이 스스로 목적지까지 주행하도록 돕지만 현재는 '완전 자율주행'이 아닌 운전자 감독이 반드시 필요한 레벨 2 자율주행 시스템이다.

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운전자는 결국 '안전하지 않은 속도'로 운전한 혐의로 교통법규 위반 티켓을 받았다. 캘리포니아 고속도로순찰대는 이번 일을 계기로 운전자 보조 시스템이 운전자를 대신해 주는 기술이 아니라는 점을 다시 강조했다.

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경찰 관계자는 "잠들어 있는 상태에서 안전한 속도가 있다면 그것은 시속 0km"라고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com