"날개도 꼬리도 없다"…하늘에서 포착된 다이아몬드형 비행물체 화제

사진출처=엘 에랄도 데 멕시코

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[스포츠조선 장종호 기자] 멕시코 상공에서 정체를 확인할 수 없는 검은색 비행물체가 포착돼 화제다. 일각에서는 UFO가 아니냐는 추측이 나오고 있다.

엘 에랄도 데 멕시코 등 현지 매체들에 따르면 지난 16일(현지시각) 멕시코시티 상공에서 정체불명의 비행물체를 촬영한 영상이 소셜미디어를 통해 확산됐다.

영상에는 하늘에서 어두운색의 물체가 이동하는 장면이 담겼다. 비행체는 일반적인 비행기의 모습이 아니었고, 다이아몬드 형태로 보였다.

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다른 영상에서는 이 비행체가 군용기와 가까운 위치에서 포착된 장면도 등장했다.

온라인에서는 비행체의 정체와 비행 방식 등을 놓고 다양한 추측이 이어졌다.

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일부 네티즌들은 외계에서 온 비행체나 탐사선일 가능성을 주장했다. 반면 다른 이용자들은 최근 개발된 특수 형태의 무인기나 고고도 기구 등 지상에서 만들어진 비행체일 가능성이 더 크다고 추정했다.

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현지 매체들은 해당 영상이 멕시코 항공사 조종석에서 촬영됐다고 밝혔으며, 일부는 멕시코시티 군사 퍼레이드와 공중 행사 과정에서 촬영됐다고 전했다.

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멕시코 당국은 현재 해당 비행체에 대한 언급을 내놓지 않은 것으로 알려졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com