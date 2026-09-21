백혈병 이겨낸 IQ 168 13살 꼬마, 美 대학원 간다

조 페트라로-히폴리트 사진출처=CBS

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 뉴욕주 롱아일랜드에 사는 13세 소년이 뉴욕대학교(NYU) 대학원 석사과정에 합격해 화제다. 10세에 미국 대학입학시험 SAT에서 1590점(1600점 만점)을 받은 데 이어 11세에 고등학교를 졸업한 소년은 현재 루이지애나주립대학교(LSU)에서 학사 학위를 마무리하고 있다.

미국 매체 CBS 뉴욕과 뉴욕포스트 등에 따르면 조 페트라로-히폴리트는 13세의 나이로 NYU 석사과정에 합격했다. 그는 스포츠 매니지먼트를 중심으로 공부하면서 운동학과 생물학에도 관심을 두고 있다.

페트라로-히폴리트는 10세 때 SAT에서 1590점을 기록했다. SAT는 총점 1600점인 시험으로, 사실상 만점에 가까운 점수다. 이듬해인 11세에는 고등학교를 졸업했고, 이후 또래보다 훨씬 빠른 속도로 대학 과정을 밟아왔다.

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그는 "현재 루이지애나주립대 재학 중인데 사람들이 내 나이를 알고 나면 두 번 쳐다보며 놀라는 반응을 보이기도 한다"고 말했다.

그는 자신의 IQ가 168이라고 밝혔다. 다만 IQ는 검사 방식과 시점 등에 따라 결과가 달라질 수 있는 개인의 검사 지표인 만큼, 이를 학업 능력 전체와 동일하게 볼 수는 없다.

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빠른 학업 성취만큼 눈길을 끄는 것은 그가 어린 시절 겪었던 어려움이다. 2021년 9월 백혈병 진단을 받았고, 틱장애인 투렛증후군과 관련된 어려움도 겪었다. 그의 어머니에 따르면 페트라로-히폴리트는 한때 투렛증후군 진단 이후 특수교육반에서 수업을 받기도 했다.

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어머니는 "아들이 무엇보다 배우는 것을 좋아하며 새로운 것을 빠르게 받아들이는 성향을 보인다"고 전했다.

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페트라로-히폴리트는 자신도 다른 사람들과 마찬가지로 공부하고 배워야 하며, 한두 번 배우면 기억하는 편이라고 했다.

NYU 대학원 진학을 앞둔 그는 스포츠 매니지먼트를 공부하는 동시에 운동학과 생물학에도 관심을 갖고 있으며, 대학원 공부를 통해 새로운 기회가 열릴 것이라는 기대감을 나타냈다.

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한편 뉴욕포스트는 미국에서 대학원 과정을 시작하는 학생의 평균 연령은 33세라고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com