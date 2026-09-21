이혼 소송 남편 "두 아이 모두 친자 아니다"…아내는 뜻밖의 반응

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 이혼 소송 중인 남편이 두 자녀 모두 친자가 아니라는 주장을 제기해 충격을 주고 있다.

차이나닷컴 등 중국 매체들에 따르면 광둥성 선전시에 사는 부부가 이혼을 앞두고 약 1400만 위안(약 29억원)에 달하는 재산의 성격을 놓고 법정 공방을 벌였다. 남편은 아내가 혼인 기간 공동재산을 빼돌렸다고 주장하는 반면, 아내는 대부분 회사 운영과 생활에 필요한 지출이었다며 맞서고 있다.

여기에 남편이 두 자녀 모두 자신의 친자가 아니라는 충격적인 주장을 내놓았다.

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선전시에서 전자제품 전자상거래 회사를 운영하는 왕모씨는 아내 장모씨와 아들 한 명, 딸 한 명을 두고 있다. 아들은 올해 22세, 딸은 18세다.

왕씨는 지난해 두 차례에 걸쳐 제3의 기관에 친자관계 검사를 의뢰했다고 주장했다. 2025년 3월 딸과, 같은 해 12월 아들과 각각 검사를 진행했으며 검사 결과 두 자녀 모두 자신의 친자가 아닌 것으로 나왔다는 것이 왕씨의 주장이다. 아내 장씨는 이런 남편의 주장에 대해 구체적인 답변을 하지 않고 있다.

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재산 문제도 부부 사이의 핵심 쟁점으로 떠올랐다.

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왕씨는 아내가 혼인 기간 현금 이체와 고액 인출 등을 반복하는 방식으로 부부 공동재산 약 1400만 위안을 빼돌렸다고 주장했다.

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왕씨에 따르면 아내는 이혼소송을 제기하면서 회사 재산의 분할을 요구했다. 왕씨는 이혼과 재산분할 자체에는 동의하지만 회사 재산뿐 아니라 혼인 기간 이전되거나 은닉됐다고 주장하는 재산까지 함께 따져야 한다는 입장이다.

그는 또 친자가 아닌 두 자녀를 양육한 비용도 아내에게 청구할 계획이다.

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이에 대해 아내 장씨는 남편의 '1400만 위안 재산 이전' 주장을 부인했다. 장씨는 자신의 은행 계좌가 회사의 자금 이체와 지출에도 사용됐으며, 거래 내역의 상당 부분이 회사 운영과 관련된 자금 흐름이라고 설명했다.

또한 해당 자금이 개인적으로 재산을 빼돌린 것이 아니라 "생활과 업무에 필요한 지출"이었다는 입장이다.

친자관계 문제에 대해서는 "현재 답변하기 어렵다"는 취지로 입장을 밝혔다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com