'공간효율성' 대세…업무·휴식·마사지 멀티 기능 '코웨이 비렉스 트리플체어2 슬림' 선보여

◇'비렉스(BEREX) 트리플체어2 슬림' 토프 베이지. 사진제공=코웨이

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최근 가전·가구시장에서 '공간효율성'이 핵심 키워드로 떠오르며, '다기능 제품'이 주목받고 있다. 주거비용 상승과 1·2인 가구 증가로 좁은 공간 활용이 관건이 되면서다.

코웨이가 이러한 트렌드에 발맞춰 평소에는 사무용 의자로, 쉴 때는 리클라이너 소파로, 피로를 풀 때는 안마의자로 활용할 수 있는 다기능 체어 '비렉스(BEREX) 트리플체어2 슬림'을 새롭게 선보였다. 신제품은 기존 트리플체어무빙형 대비 부피를 9% 줄였고, '히든 바퀴 구조'를 적용해 미니멀한 디자인과 이동 편의성을 모두 살렸다.

우선 재택근무나 장시간 학습 시 허리가 편안한 사무용 의자로 활용 가능하다. 안마볼이 안으로 들어가는 '히든안마볼' 구조로 등 배김 없이 편안하게 앉을 수 있으며, 탄탄한 헤드 쿠션이 목과 머리를 안정적으로 지지해준다. 의자 높이를 최대 5㎝까지 유연하게 조절할 수 있으며, '허리 맞춤형' 옵션 선택 시 앞으로 최대 70㎜까지 세밀하게 조절되는 'C커브 밀착 설계'가 적용돼 바른 자세 유지를 돕는다.

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또한 전동 리클라이닝 기능을 통해 업무에 적합한 110도부터 온전한 휴식을 위한 최대 150도까지 자유롭게 각도를 조절할 수 있다. 등받이와 다리 받침은 개별적으로 제어할 수 있고, 등부터 허리, 엉덩이, 다리까지 따뜻하게 감싸주는 3 Zone 온열 시트가 더해져 피로 해소를 돕는다.

아울러 정교한 3D 입체 안마 기술이 적용돼, 안마볼이 최대 83㎜까지 돌출되며 상하좌우뿐 아니라 앞뒤 움직임을 더해 입체적인 케어를 제공한다. 어깨 감지 센서가 사용자의 어깨 위치를 인식해 목부터 허리까지 섬세하게 풀어주며, 원하는 부위에 집중적으로 마사지를 받을 수 있도록 안마볼 위치를 세밀하게 조절할 수 있다는 설명이다. 기존 제품 대비 더욱 다양해진 총 21가지의 안마 모드를 제공한다. 등받이가 앞뒤로 부드럽게 흔들리는 '스윙 안마 코스'는 물론, 안마 강도 역시 9단계로 세분화됐다.

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코웨이 관계자는 "비렉스 트리플체어2 슬림은 안마의자가 차지하는 공간에 대한 부담은 덜어내고, 마사지 본연의 기능은 극대화한 제품"이라며, "앞으로도 주거 트렌드와 소비자들의 라이프스타일에 맞춘 차별화된 힐링 솔루션을 지속적으로 제공해 나갈 것"이라고 전했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com