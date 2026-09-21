글로벌 HVDC 시장 확대…효성중공업, 핵심기술 확보해 美·유럽시장 등 공략

사진제공=효성중공업

Advertisement

Advertisement

AI 데이터센터 확산과 재생에너지 발전 확대에 따라 대규모 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 차세대 전력망 기술의 중요성이 커지고 있다. 특히 재생에너지 발전단지와 대규모 전력 수요처가 지리적으로 멀어지면서 장거리·대용량 송전에 강점을 가진 초고압직류송전(HVDC)이 미래 전력망의 핵심 기술로 주목받고 있다.

효성중공업은 이러한 시장 변화에 선제적으로 대응하기 위해 지난 2012년부터 HVDC 핵심 기술 확보와 국산화를 위한 연구개발을 이어왔다. 조현준 효성 회장은 평소 "HVDC는 단순한 송전기술을 넘어 미래 에너지 시장의 경쟁력을 좌우하는 핵심기술"이라며 "효성이 전 세계 HVDC 시장의 판도를 바꾸는 주역이 될 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 강조해왔다.

대용량 전압형 HVDC 핵심 기자재 시장은 그동안 소수의 글로벌 기업이 주도해왔다. 효성중공업은 외부 기술에 의존하기보다 자체 기술 역량 확보에 집중해 2012년 제주 20MW급 전압형 HVDC 실증사업을 시작으로 단계적인 기술 개발을 진행했다. 이후 컨버터 밸브와 제어 시스템 등 200MW급 주요 설비를 자체 개발해 실제 전력망에 적용하며 운전 경험을 축적했다.

Advertisement

최근에는 이러한 200MW급 상용화 경험을 바탕으로 기술을 2GW급 대용량 전압형 HVDC로 확대하고 있다. 지난 10일에는 한국전력이 추진하는 '대용량 전압형 HVDC 국산화 및 실증사업'의 밸브·제어기 분야 참여 기업으로 최종 선정되면서 자체 개발한 핵심 기자재를 대규모 전력망에서 검증할 기회도 확보했다. 이를 통해 향후 국내외 대형 프로젝트에 적용할 수 있는 레퍼런스를 확보한다는 계획이다.

HVDC 시장 자체도 성장세가 이어질 것으로 전망된다. 글로벌 시장조사기관에 따르면 전 세계 HVDC 송전 시장은 2025년 156억2000만 달러에서 연평균 7.2% 성장해 2030년 220억7000만 달러 규모에 이를 전망이다. AI 데이터센터와 재생에너지 확대에 따른 전력 수요 증가와 전력망 고도화가 맞물리면서 관련 시장의 성장 가능성이 커지고 있는 것이다.

Advertisement

조현준 회장은 "앞으로의 전력산업 경쟁력은 전력망 전체를 제어할 수 있는 솔루션에서 결정된다"며 "초고압변압기·차단기 기술에 HVDC·ESS·스태콤 등 전력 안정화 시스템까지 아우르는 '토털 솔루션' 경쟁력을 바탕으로 효성중공업을 5년 안에 글로벌 톱3로 올려놓겠다"고 밝혔다.

Advertisement

효성중공업은 HVDC를 비롯한 전력기기·전력망 솔루션 기술을 앞세워 글로벌 사업 확대에도 속도를 내고 있다. 미국에서는 테네시주 멤피스 공장을 현지 전력 인프라의 핵심 생산거점으로 육성하고 있으며, 올해 미국 빅테크 기업들과의 계약 등에 힘입어 8월까지 신규 수주액이 약 9조3000억원에 달했다. 유럽 시장에서도 기술 경쟁력 강화에 나서고 있다. 지난 8월 프랑스 파리에서 열린 'CIGRE 2026'에 참가해 독자 기술로 개발한 전압형 HVDC를 선보이고 글로벌 고객들과 기술 협력을 확대했다. 국내에서 축적한 HVDC 기술력을 바탕으로 글로벌 전력 인프라 시장에서 사업 기회를 넓히고 있는 셈이다.

Advertisement

효성중공업 관계자는 "앞으로도 선제적으로 확보한 HVDC 기술을 글로벌 사업 확대의 핵심 축으로 삼고, AI 데이터센터를 비롯한 글로벌 전력 인프라 시장에서 초고압변압기·차단기·HVDC·ESS·스태콤 등을 아우르는 토털 솔루션 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com