"관 속에서 소리가 들린다"…사망 노인, 눈 떴다가 이틀 뒤 결국 숨져

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 사망한 것으로 여겨져 관에 안치됐던 70대 여성이 깨어나 주위를 놀라게 했다.

하지만 이 할머니는 이틀 만에 세상을 떠나고 말았다.

지무뉴스 등 중국 매체들에 따르면 허베이성 창저우시의 한 마을에 사는 70대 여성 A씨는 10년 넘게 뇌혈전증을 앓아온데다 암이 온몸으로 전이돼 지난 8일 눈을 감았다. 가족들은 A씨의 시신을 냉장 기능이 있는 관에 안치했다. 외지에 있는 다른 가족들이 돌아올 때까지 시신을 보존하기 위해서였다.

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그런데 다음 날인 9일 저녁 뜻밖의 일이 벌어졌다.

A씨의 며느리가 관 근처에서 희미한 소리를 들은 것이다. 관 안에서 작은 신음 소리가 들렸고, 가족들은 곧바로 관을 열어 상태를 확인했다.

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가족들은 A씨가 다시 숨을 쉬는 것을 확인하고 관 밖으로 옮겼다.

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이후 A씨는 완전히 회복된 것은 아니었지만 눈을 뜰 수 있는 상태까지 돌아온 것으로 전해졌다.

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11일 오후 A씨를 찾아간 친척은 당시 A씨가 눈을 뜨고 있었지만 음식이나 물을 제대로 섭취하지 못할 정도로 상태가 매우 좋지 않았다고 전했다.

그러나 기적은 오래가지 않았다. A씨는 같은 날 밤 결국 숨졌고, 가족들은 13일 장례를 치렀다.

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이 사연은 가족들 중 한 명이 소셜미디어에 글을 올리면서 알려졌다.

온라인에서는 "외지에 있는 가족을 보기 위해 할머니가 눈을 못 감으셨나?", "처음부터 사망한 상태가 아니라 이른바 '가사 상태' 또는 '사망처럼 보이는 상태'에 있었을 것", "의사가 사망 확인을 안 했나?" 등의 반응이 이어졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com