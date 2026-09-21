젝시믹스, 도쿄 지유가오카에 日 7번째 정규매장 오픈…오프라인 사업 확대 '속도'

◇젝시믹스 일본 지유가오카 매장 전경. 사진제공=젝시믹스

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젝시믹스(XEXYMIX)가 일본 도쿄 지유가오카에 7번째 정규매장을 열고 현지 오프라인 사업 확대에 속도를 내고 있다.

지난 17일 도쿄 지유가오카역 앞에 새롭게 문을 연 상업시설 '지유가오카 뮤즈 스퀘어' 3층에 지역 내 첫 정규매장을 오픈한 것. 스포츠웨어부터 인테리어, 카페 등이 함께 구성된 3층 라이프스타일 공간에 입점해 레깅스, 러닝, 골프웨어 등 다양한 제품을 선보인다.

패션과 라이프스타일 관심도가 높은 지유가오카는 요가·피트니스 시설이 밀집해 있어 애슬레저 제품을 선보이기에 최적의 상권이라는 설명이다.

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젝시믹스는 이번 매장 오픈 기념으로 선행 발매한 26FW 'BLACK EDITION' 시리즈와 일본 한정 컬러 '논슬립 크루 유발삭스' 등이 베스트셀러와 함께 고른 판매 호조를 보였다고 전했다. 회사 측에 따르면 평일 개장 직후부터 방문이 이어져 평균 10명 이상의 고객이 지속적으로 체류했으며, 신규 상업시설 효과로 처음 매장을 찾은 고객 비중도 높았다.

이 같은 고객 유입과 판매 호조에 힘입어 지유가오카점은 오픈 당일 한화 약 1100만 원의 매출을 기록했다.

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이번 출점으로 도쿄에서만 4개의 정규매장을 운영하게 된 젝시믹스는 주요 소비 상권을 중심으로 더욱 촘촘한 오프라인 판매망을 구축하게 됐다.

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젝시믹스 관계자는 "앞으로도 주요 상권 중심으로 오프라인 거점을 확대해 현지 소비자의 브랜드 경험과 판매 기반을 강화하겠다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com