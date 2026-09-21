6년 만에 돌아온 신형 투싼…더 커지고 똑똑해졌다

현대차, '디 올 뉴 투싼' 최초 공개. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차가 6년 만에 완전변경한 5세대 '디 올 뉴 투싼'을 처음 공개했다. 차체를 키워 공간성을 확대하고 차세대 하이브리드 시스템과 새로운 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트'를 적용한 것이 특징이다.

현대차는 18일 경기 파주시 CJ ENM 스튜디오 센터에서 '디 올 뉴 투싼 미디어 데이'를 열고 신형 투싼을 공개했다. 신형 투싼은 1.6 터보 가솔린과 1.6 터보 하이브리드 두 가지 파워트레인으로 운영되며, 오는 10월 가격 공개와 함께 국내 판매에 들어갈 예정이다.

신형 투싼은 현대차의 디자인 언어인 '아트 오브 스틸'을 바탕으로 기존보다 강인한 SUV 이미지를 강조했다. 전면에는 수직형 H-엣지 라이팅 주간주행등과 수평형 슬림 센터 램프를 적용했고, 후면에는 투명 렌즈 내부에 패턴을 넣은 프리즘 리어 램프를 탑재했다. 아웃도어 수요를 겨냥해 전용 프런트 그릴과 휠 아치 가니시, 스키드 플레이트 등을 적용한 XRT 트림도 운영한다.

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차체 크기도 키웠다. 전장과 전폭, 휠베이스는 기존 모델보다 각각 60㎜, 40㎜, 30㎜ 늘었다. 2열 헤드룸은 기존보다 29㎜ 늘어난 1031㎜로 확보했고, 2열 도어 개방 각도도 73도에서 83도로 확대했다. 실내에는 상·하단이 분리된 플로팅 구조의 크래시패드와 대형 센터 디스플레이 등을 적용했다.

가솔린 모델에는 기존보다 최고 출력을 13마력 높인 1.6 터보 엔진과 8단 자동변속기를 조합했다. 최고 출력은 193마력, 최대 토크는 27.0kgf·m다. 하이브리드 모델은 현대차그룹의 차세대 하이브리드 시스템을 탑재해 시스템 최고 출력 245마력, 복합연비 17.4㎞/ℓ를 확보했다.

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하이브리드 모델에는 내비게이션 정보를 기반으로 감속 구간을 예측해 가속 페달에서 발을 떼는 시점을 알려주는 '관성 주행 안내'가 적용된다. 정차 중 일정 시간 시동을 켜지 않고도 공조와 인포테인먼트 기능 등을 사용할 수 있는 '스테이 모드'도 탑재했다.

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현대차, '디 올 뉴 투싼''최초 공개. 사진제공=현대차그룹

주행 안정성과 승차감 개선에도 공을 들였다. 앞바퀴 서스펜션과 차체 연결 부위의 강성을 높이고 뒷바퀴 서스펜션을 지지하는 차체 하부 구조를 보강했다. 하이브리드 모델에는 구동 모터를 활용해 차량의 상하·전후 움직임을 제어하는 'E-트랙션'을 적용했다. 공기저항계수는 기존 0.33에서 0.30으로 낮췄다.

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안전·편의 사양도 강화했다. 충돌로 메인 전원이 차단돼도 백업 전원을 이용해 도어 잠금 해제 기능을 유지하는 '도어 언락 전원 이중화'를 투싼에 처음 적용했다. 가속 페달 오조작 때 구동력을 제한하고 제동하는 '페달 오조작 안전 보조'와 전방 주차 충돌방지 보조를 전 트림에 기본 적용했다.

차량이 지나온 궤적을 기억해 후진할 때 자동으로 조향하는 '기억 후진 보조'와 차량 하부 노면을 인포테인먼트 화면으로 보여주는 '그라운드 뷰'도 동급 최초로 적용했다. 9개 에어백과 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 2 등도 기본 사양으로 탑재한다.

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신형 투싼에는 현대차 SUV 가운데 처음으로 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트'가 적용된다. 대형언어모델(LLM) 기반 생성형 AI 에이전트 '글레오 AI'와 외부 서비스 앱을 내려받을 수 있는 '플레오스 앱마켓'을 지원한다. 실내에는 16대 9 비율의 17인치 또는 12.9인치 디스플레이를 적용했다.

현대차 관계자는 "디 올 뉴 투싼은 6년 만의 완전변경 모델에 걸맞게 디자인·공간·전동화·디지털 기술 전 영역에서 혁신을 이룬 모델"이라며 "동급 최고 수준의 상품성으로 준중형 SUV 시장에 새로운 기준을 제시할 것"이라고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com