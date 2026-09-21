‘스물스물, 햄복이 퍼진다’...롯데웰푸드, 의성마늘 20주년 캠페인

제공=롯데웰푸드

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롯데웰푸드가 육가공 브랜드 '의성마늘'의 20주년을 맞아 '스물스물, 햄복이 퍼진다' 캠페인을 전개한다.

이번 캠페인은 오랜 기간 사랑받아온 의성마늘 브랜드의 가치를 2030세대와 새롭게 공유하기 위해 기획됐다.

'스물', '햄', '행복'을 활용한 캠페인명으로 친근하고 유쾌한 브랜드 이미지를 강조했다.

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롯데웰푸드는 오는 11월까지 다양한 소비자 참여형 프로모션을 진행한다.

지난 18~19일 서울 광화문과 홍대에서 이동식 팝업스토어를 운영했으며, 오는 26일까지 캠페인 메시지로 꾸민 랩핑 트럭이 서울 주요 지역을 순회하는 '무빙 트럭' 프로모션을 선보인다.

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20주년 기념 신제품 '의성마늘 프랑크 직화'도 출시했다.

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이번 신제품은 칼집을 낸 프랑크 소시지를 고온 오븐에서 구운 뒤 200℃ 이상의 불로 다시 한번 직화해 진한 불맛을 구현한 것이 특징으로 전자레인지로 약 30초 만에 간편하게 조리할 수 있으며, 간단한 간식과 안주로 즐길 수 있다.

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오는 10월에는 가족뿐 아니라 친구, 동료 등 지인과 함께 참여할 수 있는 '의성마늘 햄복충전캠프, 함께라서 햄복캠'도 개최하는 등 소비자와의 소통을 이어갈 예정이다.

롯데웰푸드 관계자는 "의성마늘이 20년간 쌓아온 신뢰와 브랜드 가치를 바탕으로 2030세대와 적극적으로 소통할 것"이라며 "다양한 캠페인과 프로모션을 통해 소비자들에게 새로운 브랜드 경험을 제공하겠다"고 말했다.