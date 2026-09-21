젠슨 황 "AI가 인류 멸망시킬 가능성 0%…사람들 겁주지 마"

엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO) 사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 세계 최대 AI 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 'AI 발전으로 수년 안에 인류가 멸망할 수 있다'는 일각의 경고에 대해 정면으로 반박했다. 그는 AI를 둘러싼 이른바 '종말론적 전망'이 과학적 근거에 기반하지 않은 과장된 주장이라며 사람들을 불필요하게 겁주는 것은 무책임하다고 지적했다.

미국 매체 CBS뉴스는 20일(현지시각) 젠슨 황 CEO와 진행한 인터뷰를 공개하면서 그가 최근 AI 업계에서 확산하고 있는 인류 멸망 가능성에 대한 경고를 강하게 일축했다고 보도했다.

젠슨 황은 인터뷰에서 "2030년은 세상의 종말이 아니다"며 "2030년이 세상의 종말이 될 가능성은 0%"라고 말했다. 이어 "사람들을 겁주는 것은 불필요하며 무책임한 일"이라고 했다.

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이번 발언은 최근 실리콘밸리에서 AI의 급격한 발전 속도를 늦춰야 한다는 주장이 잇따르는 가운데 나왔다.

논란에 불을 지핀 인물 가운데 한 명은 오픈AI와 앤트로픽에서 연구자로 일했던 제이컵 콕슨이다. 그는 최근 소셜미디어를 통해 AI 개발 기업들이 자기 개선 능력을 갖춘 초고도 AI 개발을 지나치게 서두르고 있다며 우려를 나타냈다.

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콕슨은 오픈AI와 앤트로픽에서 약 3년간 사전학습 연구를 했다고 밝히면서 두 회사 모두 AI 개발에 충분히 책임 있게 대응하고 있지 않다고 주장했다. 특히 AI를 개발하는 사람들이 AI가 이번 10년 안에 인류 전체를 멸망시킬 가능성을 진지하게 우려하고 있다는 취지의 글을 올렸다.

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그의 발언은 AI 업계에 상당한 파장을 일으켰다. 앤트로픽의 다리오 아모데이 CEO와 오픈AI의 샘 올트먼 CEO를 비롯한 업계 주요 인사들도 AI 개발 속도와 안전 문제를 둘러싼 논쟁에 참여하면서 기술 발전과 위험 관리 사이에서 균형을 찾아야 한다는 목소리가 커졌다.

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하지만 젠슨 황은 이러한 'AI 종말론'에 대해 과학적 근거가 부족하다는 입장이다. 그는 AI가 인류를 멸망시킬 것이라는 예측을 "과학에 근거하지 않은 것"이라고 지적했다.

다만 그는 AI 안전 문제를 가볍게 생각해서는 안 된다고도 강조했다.

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그러면서 그는 AI에 대한 새로운 규제를 무조건 도입 및 확대하기보다 기존 법과 제도를 우선 적용해야 한다는 입장을 나타냈다. 그는 사이버 보안과 손해배상, 제품책임 등과 관련해 이미 다양한 법적 책임 체계가 존재한다며 AI라는 이유로 기존 법의 적용을 피하게 해서는 안 된다고 주장했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com