4만원에 구입한 그림이 3억 5천만원짜리?…75년 만에 세상 나온 작품

사진출처=Freeman's auction

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 단돈 4만원에 산 그림이 알고 보니 약 75년 동안 자취를 감췄던 유명 화가의 작품으로 확인됐다. 이 그림은 오는 10월 경매에 출품되며 최고 3억 5000만원의 추정가가 책정됐다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 한 미술품 수집가는 지난 7월 미시간주의 한 벼룩시장을 찾았다.

그는 복도 한쪽에 걸려 있던 회색빛 그림 한 점을 발견했는데, 그림에는 여러 개의 조개껍데기가 놓여 있었다.

Advertisement

그림의 왼쪽 아래에서 수집가의 눈을 사로잡은 것은 작은 서명이었다. 'Abercrombie, '51'이라는 글자가 적혀 있었다.

수집가는 작품이 특별한 것일 수 있다고 생각해 30달러(약 4만원)를 주고 그림을 구입했다.

Advertisement

그의 예상은 곧 사실로 확인됐다.

Advertisement

그림을 구입한 뒤 수집가는 밀워키 미술관에서 열리고 있던 '거트루드 애버크롬비: 세상 전체가 미스터리다(Gertrude Abercrombie: The Whole World Is a Mystery)' 전시를 찾았다. 그리고 전시 도록에서 자신이 30달러에 구입한 그림의 사진을 발견했다.

Advertisement

작품의 제목은 '앨더먼 메리엄의 조개껍데기(Alderman Merriam's Shells)'였다. 1951년 미국 초현실주의 화가 거트루드 애버크롬비가 그린 작품이었다.

애버크롬비는 1909년 2월 태어나 1977년 7월 세상을 떠난 시카고 출신의 초현실주의 화가로, 달과 고양이, 문, 달걀, 과일, 조개껍데기 등 일상적인 소재를 독특하고 몽환적인 공간에 배치한 작품으로 알려져 있다.

Advertisement

수집가는 작품의 진위 여부를 확인하기 위해 전문가에게 그림을 보여주었고 "진품"이라는 답변을 받았다.

작품의 과거 행적도 확인됐다. 전문가들은 애버크롬비가 1952년 미시간주 칼라마주에서 의사로 일하던 존 레이놀즈에게 의료 시술의 대가로 이 그림을 건넨 것으로 파악했다.

이후 그림은 레이놀즈 가족이 약 75년 동안 보관해온 것으로 알려졌다. 하지만 가족은 작품의 가치를 알지 못한 채 단돈 30달러에 벼룩시장에 그림을 내놓았다.

Advertisement

이 그림은 오는 10월 뉴욕 경매장에 출품될 예정이다. 경매사는 작품의 추정가를 15만~25만달러(약 2억~3억 5000만원)로 제시했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com