코스맥스그룹, 2026년 하반기 신입사원 공채 진행… 9월 30일까지 서류 접수

◇2026년 하반기 코스맥스그룹 신입사원 공개 채용. 이미지 제공=코스맥스그룹

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코스맥스그룹이 2026년 하반기 신입사원 공개 채용을 진행한다.

지주사인 코스맥스비티아이를 비롯해 코스맥스, 코스맥스엔비티, 코스맥스바이오, 코스맥스파마 등 그룹 주요 관계사들이 대거 참여하는 이번 채용 모집 직무는 R&I(Research&Innovation)를 중심으로 마케팅(영업), 해외영업, 전략마케팅, 디자인, QA/QC 등이다.

지원 자격은 4년제 정규대학(원) 졸업자와 2027년 2월 졸업 예정자다. 전형은 서류전형, AI 역량검사 및 실무면접, 최종면접, 채용검진 순으로 진행하며 최종 합격자는 2026년 12월 입사한다. 지원서는 9월 30일 오후 4시까지 코스맥스그룹 채용 홈페이지에서 접수할 수 있다.

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이번 채용에서도 'AI 활용 역량 우수 인재 우대' 기조를 이어간다. 자기소개서에는 AI 도구를 활용해 역량을 키우거나 업무 효율을 높인 경험을 작성하는 별도 항목을 마련했다.

오프라인 채용 접점도 확대했다. 한국과학기술연구원(KIST) 설명회를 진행했으며 부산 벡스코(BEXCO) 채용 상담회도 앞두고 있다. 수도권 이공계 연구 인재뿐 아니라 지역 우수 인재까지 폭넓게 만난다는 계획이다.

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온라인에서는 채용 홈페이지 '직무 인터뷰'를 통해 실제 직원들의 직무와 조직 문화를 소개하고 있다. 지난 3월 유튜브 채널 '캐치TV'와 선보인 '코스맥스 해외 영업사원의 하루' 영상은 조회수 약 13만 회를 기록했다. 공식 인스타그램에서도 임직원 이야기와 신제품, 채용 관련 콘텐츠를 선보이고 있다.

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코스맥스그룹 관계자는 "K-뷰티가 세계 화장품 산업의 새로운 기준을 세우며 혁신을 이끄는 지금, 그 흐름을 함께 만들어갈 인재와의 만남을 기대한다"며 "코스맥스그룹과 함께 K-뷰티의 새 시대를 열어갈 도전적인 지원자들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com