[SC 헬스칼럼] 평소 건강해도 꼭 알아야 할 망막박리 3대 증상

망막박리는 대부분 통증을 동반하지 않는다. 그래서 증상이 나타나도 단순히 피곤해서 그런가 보다 하고 지나치는 경우가 적지 않다. 그러나 다음 세 가지 증상만큼은 반드시 기억할 필요가 있다.

첫 번째는 비문증의 갑작스러운 증가다. 평소에도 눈앞에 작은 점이나 실 같은 것이 떠다니는 사람이 있지만, 검은 점이나 실이 마치 먹물을 뿌린 것처럼 갑자기 많이 늘어난다면 망막열공이나 유리체출혈을 의심할 수 있다.

두 번째는 광시증으로, 실제로 빛이 없는데도 번개가 치는 것처럼 번쩍이는 느낌이 든다면 유리체가 망막을 잡아당기고 있다는 신호일 수 있다.

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세 번째는 시야가 커튼처럼 가려지는 증상이다. 처음에는 주변부 시야가 일부만 가려지다가 시간이 지나면서 범위가 넓어진다면 망막박리가 진행되고 있을 가능성이 크다. 특히 세 번째 증상이 나타났다면 응급상황으로 판단하고 가능한 한 빨리 안과를 찾아야 한다.

치료 방법은 망막이 떨어진 정도에 따라 달라진다. 열공만 있고 아직 박리가 진행되지 않았다면 레이저 치료로 진행을 막을 수 있는 경우가 많다. 그러나 이미 망막박리가 발생했다면 대부분 수술이 필요하며, 대표적인 방법으로 유리체절제술과 공막돌륭술이 있다.

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유리체절제술은 망막을 잡아당기는 유리체를 제거한 뒤 가스나 실리콘 기름을 이용해 망막이 제자리에 밀착되도록 하는 수술이다. 박리가 비교적 진행되었거나 유리체출혈이 동반된 경우에 주로 시행한다.

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반면 공막돌륭술은 눈 바깥쪽에 실리콘 밴드를 덧대어 안구 벽을 안쪽으로 받쳐줌으로써 찢어진 망막 부위가 다시 붙도록 돕는 방식이다. 어떤 치료가 적합한지는 박리 범위, 열공의 위치, 황반 침범 여부 등을 종합적으로 고려해 결정한다. 이러한 수술은 정밀한 검사 장비와 숙련된 의료진을 갖춘 곳에서 이루어져야 안전하게 진행될 수 있다. 수술 이후에도 자세 유지와 안약 사용, 정기적인 경과 관찰 등 회복 과정을 꾸준히 관리하는 것이 중요하다.

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안타깝게도 망막박리를 완전히 예방하는 방법은 없다. 노화나 고도근시처럼 스스로 조절할 수 없는 원인이 존재하기 때문이다. 그러나 위험을 줄이고 조기에 발견하는 방법은 있다. 고도근시가 있는 사람, 한쪽 눈에 망막박리를 경험한 사람, 백내장수술을 받은 사람, 가족력이 있는 사람은 6개월에서 1년에 한 번 정기적으로 망막 검진을 받는 것이 바람직하다. 또한 강한 충격이 예상되는 운동이나 작업을 할 때는 보호안경을 착용하는 것도 도움이 된다.

무엇보다 가장 중요한 예방법은 망막박리의 증상을 정확하게 알고 있는 것이다. 갑자기 날파리가 많아지거나 시야가 커튼처럼 가려 보인다면 기다리지 말고 즉시 안과를 방문해야 한다. 단순히 피곤해서 그런 것이라 여기고 넘기기보다는, 정밀한 검사 시스템을 갖춘 안과전문병원에서 정확한 진단을 받는 것이 건강한 시력을 오래 지키는 가장 확실한 방법이다.

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도움말=전주 온누리안과병원 망막센터 송용연 원장