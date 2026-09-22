"코로나19 두 번 걸리면, 호흡기 질환 5배·허리질환은 4배 높아"

AI 생성 이미지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 코로나19에 두 차례 이상 감염된 성인은 감염 경험이 없는 사람보다 호흡기·허리 질환 등 새로운 질환 발병 가능성이 76% 높다는 연구 결과가 나왔다.

캐나다 공중보건청·통계청 연구진은 성인 8809명의 자료를 분석한 결과를 최근 '캐나다 전염병 보고서(Canada Communicable Disease Report)'에 게재했다.

연구 대상자 가운데 약 47%는 코로나19에 한 차례 감염됐으며, 약 20%는 두 차례 이상 감염된 경험이 있는 것으로 조사됐다.

Advertisement

전체 참가자의 약 11%는 조사 기간 중 새로운 질환을 진단받은 것으로 집계됐다.

연구진은 코로나19 감염 횟수와 새로운 건강질환 진단 사이의 연관성을 분석했다. 감염 경험이 없는 사람을 기준으로 코로나19에 두 번 이상 감염됐다고 답한 사람의 비율이 76% 높았다'

Advertisement

특히 호흡기 질환의 경우 약 5배 높았으며, 허리 질환은 약 3.8배였다.

Advertisement

코로나19 감염 이후 증상이 오래 지속된 사람에서도 새로운 질환 진단과의 연관성이 확인됐다. 코로나19 감염 후 3개월 이상 증상이 이어졌다고 답한 사람은 그렇지 않은 사람보다 새로운 질환을 진단받은 경우가 3.35배 높았다. 심혈관질환 진단은 2.54배, 고혈압 진단은 2.22배 각각 높았다. 새로운 질환 진단은 고령층에서 상대적으로 많이 나타났다. 현재 흡연자이거나 비만인 사람, 장애가 있는 사람, 기존 질환을 하나 이상 갖고 있는 사람에서도 신규 진단이 더 많이 보고됐다.

Advertisement

다만 연구진은 이 같은 결과가 코로나19 감염 자체가 새로운 질환을 직접 일으켰다는 의미는 아니라고 강조했다. 특히 증상이 심하거나 오래 지속되는 사람은 의료기관을 더 자주 찾게 되면서 다른 질환이 새롭게 발견될 가능성도 있다는 것이다.

또한 연구진은 대상자의 건강상태와 코로나19 감염 여부 등은 상당 부분 자기보고 방식으로 조사됐다는 점도 연구의 한계로 꼽았다.

Advertisement

그러면서 연구진은 코로나19가 장기적으로 건강에 미치는 영향을 정확히 규명하기 위해서는 보다 장기적이고 객관적인 자료를 활용한 추가 연구가 필요하다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com