명절 연휴 과식, '소화불량' 주의…지속 반복 땐 다른 질환 원인일 수도

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[스포츠조선 장종호 기자] 명절이면 식탁에 오르는 음식이 평소보다 많아진다. 차례 음식부터 각종 전과 나물, 갈비 같은 명절 음식에 과일과 간식까지 더해지면서 식사 시간이 길어지기 쉽다. 자연스럽게 한 끼 식사량이 늘고 끼니 사이에도 음식을 먹다 보면 위가 쉴 시간이 줄어든다. 늦은 시간까지 음식을 먹고 활동량이 줄어드는 생활이 이어지면 속이 더부룩하거나 불편한 증상도 나타나기 쉽다.

소화불량은 특정 질환을 가리키는 진단명이 아니라 식사와 관련해 나타나는 여러 소화기 증상을 통칭한다. 식후 속이 더부룩하고 불편한 느낌이 흔하고, 조금만 먹어도 금방 배가 부르는 조기 포만감이 나타날 수 있다. 식사를 마친 뒤에도 음식이 위에 남아 있는 듯한 느낌이 이어지거나 명치 부위에 통증과 쓰림이 생기기도 한다. 복부 팽만감, 메스꺼움, 트림이 동반되기도 하며 속쓰림과 위산 역류가 함께 나타나기도 한다.

◇소화불량 지속 반복 땐 다른 질환 가능성도

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소화불량을 단순히 많이 먹어서 생기는 증상으로만 볼 수는 없다. 위염, 소화성 궤양처럼 위·십이지장에 병변이 있는 경우를 비롯해 위식도역류질환, 헬리코박터 파일로리균 감염도 원인이 될 수 있다. 복용 중인 약물이 위장 증상을 유발하기도 하며 스트레스와 불안은 위장관의 감각과 운동에 영향을 줘 증상을 악화시키는 요인으로 작용할 수 있다.

명절에는 이런 소화기 증상을 유발하거나 악화시키는 식습관이 겹치기 쉽다. 평소보다 많은 음식을 짧은 시간에 먹으면 위에 음식물이 많이 들어가면서 식후 불편감이 커질 수 있다. 전이나 튀김처럼 지방이 많은 음식은 위 배출을 늦춰 포만감을 오래 지속시킬 수 있다. 식사 직후 눕거나 늦은 밤까지 음식을 먹는 습관은 위산 역류 증상을 악화시킬 수 있다.

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가톨릭대학교 인천성모병원 소화기내과 나수영 교수는 "명절에 갑자기 식사량이 늘면 평소에는 없던 소화기 증상이 일시적으로 나타날 수 있다. 한 끼에 많은 양을 먹는 것뿐 아니라 식사 사이에 간식까지 계속 이어지는 식습관도 영향을 줄 수 있다"며 "명절에도 음식의 양과 식사 시간을 평소와 크게 다르지 않게 유지하는 것이 좋다"고 말했다.

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일시적으로 나타난 소화불량은 식사량을 조절하고 생활습관을 바꾸면서 호전될 수 있다. 하지만 증상이 반복되거나 오래 지속된다면 다른 질환이 원인인지 확인할 필요가 있다. 특히 의도하지 않은 체중 감소, 반복적인 구토, 검은 변이나 위장관 출혈이 나타나면 진료를 받아야 한다. 음식을 삼키기 어렵거나 심한 복통이 지속되는 경우에도 전문적인 평가가 필요하다.

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소화불량의 원인을 확인하기 위해서는 증상이 언제부터 시작됐는지, 식사와 어떤 관계가 있는지, 복용 중인 약물이 있는지 등을 살펴본다. 필요한 경우 상부 위장관 내시경을 통해 위염, 소화성 궤양, 위암 같은 기질적 질환을 확인한다. 헬리코박터 파일로리균 감염은 요소호기검사나 대변검사로 확인할 수 있고, 증상에 따라 복부 초음파나 CT를 시행해 간, 담낭, 췌장질환 여부를 살피기도 한다.

검사에서 증상을 설명할 만한 기질적 질환이 확인되지 않는데도 불편감이 지속된다면 기능성 소화불량을 고려한다. 위가 음식물을 받아들이는 과정에서 충분히 이완되지 못하거나 위십이지장이 자극에 민감하게 반응하는 현상이 증상에 영향을 줄 수 있다. 식후 불편한 포만감과 조기 포만감이 주로 나타나는 형태가 있고, 명치 부위의 통증이나 쓰림이 중심이 되는 형태도 있다.

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나수영 교수는 "기능성 소화불량은 내시경에서 특별한 이상이 발견되지 않아도 식사 후 불편감이 반복될 수 있다"며 "증상의 양상과 발생 시점을 살펴 원인을 구분하고, 생활습관 조절만으로 충분하지 않다면 증상에 맞는 약물치료를 병행할 수 있다"고 설명했다.

◇식사량과 식사 속도 조절 중요…수면 시간도 평소와 같게

치료는 원인과 증상에 따라 달라진다. 헬리코박터 파일로리균이 확인되면 제균치료를 시행하고 위산과 관련된 증상에는 양성자펌프억제제(PPI) 같은 위산 억제제를 사용할 수 있다. 기능성 소화불량에서는 위장관 운동촉진제를 사용하기도 하고 초기 치료에 충분히 반응하지 않는 경우 저용량 삼환계 항우울제(TCA)를 고려할 수 있다.

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명절에는 특정 음식을 무조건 피하기보다 식사량과 식사 속도를 조절하는 것이 중요하다. 한 번에 많은 양을 먹기보다 여러 음식을 조금씩 덜어 천천히 먹고, 배가 부르기 시작하면 더 먹지 않는 것이 좋다. 전과 튀김처럼 기름진 음식은 섭취량을 줄이고 평소 먹었을 때 속이 불편했던 음식도 과하게 먹지 않도록 한다. 식사 후에는 바로 눕지 말고 가볍게 움직이며 늦은 시간의 음식 섭취도 줄인다. 연휴에도 식사와 수면 시간을 평소와 크게 다르지 않게 유지하는 것이 좋다.

나수영 교수는 "명절에는 여러 음식을 조금씩 먹는다고 생각해도 하루 전체 섭취량은 평소보다 크게 늘어날 수 있다"며 "한 번에 많이 먹기보다 식사량을 나누고 다음 식사까지 충분한 간격을 두는 것이 좋다. 연휴가 끝난 뒤에도 소화불량이 계속되거나 증상이 점점 심해진다면 과식 때문이라고 생각하지 말고 진료를 통해 원인을 확인해야 한다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com