"여아가 사람 얼굴에 더 오래 시선"…출생 직후부터 나타난 남녀 차이

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 갓 태어난 아기에게도 성별에 따른 시선의 차이가 나타날 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

태어난 지 불과 몇 시간밖에 지나지 않은 신생아들을 관찰한 결과 여아는 남아보다 사람 얼굴을 바라보는 데 상대적으로 더 많은 시간을 할애한 것으로 나타났다.

영국 케임브리지대 자폐연구센터 연구진은 생후 평균 33시간 된 신생아 130명(남아 67명·여아 63명)을 대상으로 시선 움직임을 관찰한 연구 결과를 국제 학술지 'Biology of Sex Differences'에 최근 게재했다.

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연구진은 신생아들에게 두 개의 영상을 나란히 보여줬다. 하나에는 사람의 얼굴이 등장했고, 다른 하나에는 뉴턴의 요람(Newton's cradle)으로 불리는 금속 구슬 장난감이 움직이는 모습이 담겼다. 뉴턴의 요람은 여러 개의 금속 구슬이 서로 부딪히면서 연속적으로 움직이는 장난감이다.

연구 결과 남녀 신생아 모두 움직이는 물체보다 사람 얼굴에 시선을 두는 경향을 보였다. 하지만 전체 관찰 시간 가운데 사람 얼굴을 바라본 비율을 비교하면 여아가 남아보다 높았다. 반대로 남아는 여아보다 비사회적 자극인 움직이는 물체에 상대적으로 더 많은 시선을 보냈다.

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다만 연구진은 이를 '여아가 남아보다 집중력이 뛰어나다'는 의미로 해석해서는 안 된다고 강조했다. 실제로 얼굴이나 물체를 바라본 절대적인 시간 자체에서는 남녀 간 뚜렷한 차이가 확인되지 않았다. 차이가 두드러진 부분은 전체 시선 가운데 얼굴에 할애한 비율이었다.

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이번 연구가 주목받는 이유는 신생아들이 사회적 경험을 거의 하지 않은 시점에서 관찰됐기 때문이다. 연구 대상은 출생 후 수 시간에서 최대 3일 이내의 아기들이었다. 따라서 성장 과정에서 부모나 주변 환경, 교육, 사회적 기대 등이 영향을 미치기 전 나타나는 초기 행동 특성을 살펴볼 수 있다는 것이다.

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연구진은 이번 결과가 남녀 간 행동 차이가 환경의 영향만으로 형성되는 것인지, 출생 이전부터 일부 차이가 존재하는지를 살펴보는 데 의미가 있다고 설명했다.

특히 연구진은 남녀에 따라 발생 빈도나 증상이 다른 자폐스펙트럼장애 등 신경발달 특성을 이해하는 데 이번 연구가 단서가 될 수 있을지 주목하고 있다. 다만 현재 단계에서는 신생아의 시선 차이가 자폐스펙트럼장애나 언어 발달 등의 차이를 직접 설명한다고 볼 근거는 없다.

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결국 이번 연구가 보여준 것은 '여아가 남아보다 집중력이 좋다'는 단순한 결론이라기보다, 사람 얼굴과 움직이는 물체에 대한 시선의 상대적인 배분에서 출생 직후부터 남녀 집단 간 작은 차이가 관찰됐다는 점이다. 연구진 역시 자연적 요인과 성장 환경 가운데 하나만을 원인으로 보는 것이 아니라, 출생 전 생물학적 요인과 출생 후 환경이 서로 영향을 주면서 개인의 발달을 만들어갈 가능성에 무게를 두고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com