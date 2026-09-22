"남편 월급 110만원, 결국 라이브 방송"…성형에 1억 3천만원 들여

사진출처=아메바타임스

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본에서 성형수술에 약 1억 3000만원을 쓴 30대 싱글맘이 라이브 방송을 통해 성형 비용을 마련한 사연을 공개했다. 그녀는 전 남편의 월급이 110만원에 불과해 라이브 방송을 시작하게 됐다고 밝혔다.

일본 매체 아메바타임스에 따르면 현재 9세 딸을 홀로 키우는 싱글맘 아야노(31)씨는 예능 프로그램에 출연해 자신의 삶과 성형수술을 하게 된 계기, 비용 마련 과정 등을 털어놨다.

아야노씨는 결혼 당시 경제적으로 넉넉하지 못한 생활을 했다고 밝혔다. 당시 전 남편의 월 실수령액이 13만엔(약 110만원) 정도였다는 것이다. 그녀는 방송에서 "당시 결혼했을 때 전 남편의 월급이 너무 적어 힘들게 살았다"며 "아이에게만큼은 가난을 물려주고 싶지 않았다"고 말했다.

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싱글맘으로 할 수 있는 일을 찾던 그녀는 지인으로부터 라이브 방송 직업을 소개받았고, 이를 계기로 방송을 시작했다고 설명했다.

처음에는 하루 8시간 정도 방송했지만 이벤트 기간에는 방송 시간이 크게 늘었다. 아야노씨는 "하루 16시간 정도 계속 방송했다"고 말했다.

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그녀가 공개한 수입 규모는 상당했다. 아야노씨는 "약 5개월 만에 1000만엔(약 8800만원)정도 벌었다"고 했고, 이 돈은 이후 성형수술을 하는 데 보탰다고 설명했다.

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그녀는 라이브 방송을 하면서 외모에 따른 수입 차이도 경험했다고 털어놨다.

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아야노씨는 자신이 하루 8시간에서 16시간씩 방송하는 동안 외모가 뛰어난 다른 여성 진행자들은 불과 2~3시간 정도 방송하고도 자신의 두 배에 가까운 수입을 올리는 경우가 있었다고 말했다.

이로 인해 성형수술을 결정했다고 고백했다.

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아야노씨는 이후 여러 차례 성형수술을 받았고, 지금까지 들어간 비용이 총 1500만엔(약 1억 3000만원) 정도라고 밝혔다.

"단순히 누군가를 닮고 싶어서 성형을 한 것은 아니다"라고 강조한 그녀는 "항상 나 자신을 업데이트하고 싶었다"고 설명했다.

현재 아야노씨는 라이브 방송 일을 그만둔 상태다. 현재는 직접 건축업 회사를 운영하고 있는 것으로 전해졌다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com