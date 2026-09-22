주말 2만명 몰린 부산 친수공원 '상어 특수'…인근 편의점 매출 오르고 핑크퐁 주식도 ↑

◇지난 20일 부산 동구 부산항 북항 친수공원 수로에 출몰한 상어를 시민들이 카메라로 담고 있다. 연합뉴스

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부산 동구 북항 친수공원 인공 수로에 상어가 출몰하면서 인근 상권이 이례적인 특수를 누린 것으로 나타났다. 상어를 직접 보기 위해 방문객이 몰리면서 편의점 매출이 급증한 데 이어 관련 상품 판매까지 덩달아 늘었다. 또한 공원 인근에 이동식 푸드트럭이 등장하기도 했다.

부산시에 따르면, 지난 18일 인공 수로에서 3.5m 크기의 무태상어가 목격된 이후 주말인 19~20일 북항 친수공원을 찾은 누적 방문객은 2만 명에 육박하는 것으로 집계됐다. 토요일에는 약 8800명, 일요일에는 약 1만 명이 방문했다. 평소 주말 일평균 방문객이 2000명 안팎인 점을 고려하면 평소보다 4~5배 많은 인파가 몰린 셈이다.

편의점 CU를 운영하는 BGF리테일에 따르면 지난 19~20일 북항 친수공원 인근 점포의 전체 매출은 직전 주 대비 48.6% 증가했다. 특히 상어를 촬영하려는 방문객이 몰리면서 보조배터리 매출이 815.5% 급증했다. 이 밖에도 완구류 422.7%, 즉석조리식품 166.2%, 생수 55.0%, 얼음 46.3%, 삼각김밥 32.3% 등 주요 품목의 매출이 일제히 큰 폭으로 늘었다.

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상어 출몰은 관련 상품 소비 증가로도 이어졌다. 부산 동구 지역 CU 점포의 상품 매출을 분석한 결과, '죠스바' 매출은 28.4%, '고래밥'은 21.6%, '핑크퐁 아기상어' 관련 상품은 33.3% 증가했다. 상어와 직접적인 연관성이 있는 상품을 중심으로 이른바 '연관 소비'가 나타난 것.

이 같은 소비 흐름은 부산 지역을 넘어 전국으로 확산됐다. 전국 CU 매장에서도 같은 기간 죠스바 매출이 12.5%, 고래밥이 10.5%, 아기상어 관련 상품이 13.9% 증가한 것으로 집계됐다.

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상어 출몰에 따른 관심은 증시에서도 나타났다. 글로벌 인기 IP인 '아기상어'를 보유한 더핑크퐁컴퍼니 관련 주식에도 이른바 '상어 밈(Meme) 열풍'이 영향을 미친 것. 9월 18일 종가 기준 1만2100원이던 더핑크퐁컴퍼니 주가는 21일 장중 1만4280원까지 치솟기도 했다.

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한편, 최근 동해안 일대의 고수온 현상이 이어져 먹잇감인 참다랑어 등의 분포가 확대되면서 대형 상어 출현도 증가한 것으로 나타났다. 국립수산과학원에 따르면 올해 들어 지난달까지 동해안에서 포착된 대형 상어 출현은 73건으로, 지난해 같은 기간(29건)의 2.5배로 급증했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com