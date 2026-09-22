귀성길 CCTV 보고 통신망은 AI 관제…3093만명 '추석 대이동' 대비

추석을 닷새 앞둔 20일 서울 동대문구 청량리종합시장 과일가게에 다양한 과일이 진열되어 있다. 사진=연합뉴스

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나흘간 이어지는 추석 연휴를 앞두고 3000만명이 넘는 '민족 대이동'이 시작된다. 고속도로와 공항 등에 귀성·귀경객이 몰릴 것으로 예상되는 가운데 통신·플랫폼 업계도 연휴 대비에 나섰다. 이동통신 3사는 인공지능(AI)을 활용한 24시간 통신망 관리에 돌입하고, 플랫폼 업계는 교통부터 의료·공항·주차까지 연휴에 필요한 정보 제공을 강화한다.

22일 국토교통부와 한국교통연구원 등에 따르면 정부는 오는 23일부터 27일까지 닷새간을 추석 특별교통대책기간으로 지정했다. 이 기간 전국 이동 인원은 총 3093만명으로 예상된다. 하루 평균 619만명꼴로, 이동 수단으로는 승용차가 88.4%로 대부분을 차지할 전망이다.

승용차 이동이 집중되면서 도로 혼잡도 상당할 전망이다. 연휴 기간 하루 평균 고속도로 통행량은 605만대로 지난해 541만대보다 11.8% 증가하고, 추석 당일인 25일에는 684만대까지 늘어날 것으로 예상됐다. 귀성길은 24일 오전, 귀경길은 25일 오후 가장 혼잡할 전망이다. 정부는 24일부터 27일까지 고속도로 통행료를 면제하고 도로공사가 관리하는 고속도로 주유소 226곳에서 휘발유와 경유 가격을 L당 100원 할인한다.

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하늘길에도 이용객이 몰린다. 한국공항공사는 23일부터 27일까지 인천·무안공항을 제외한 전국 13개 공항에서 총 81만명이 항공편을 이용할 것으로 전망했다. 하루 평균 16만명으로 지난해보다 2% 늘어난 규모다. 항공기는 총 4850편이 운항할 예정이다. 공항공사는 혼잡 시간대 신분·보안검색대를 탄력적으로 운영하고 임시주차장 6605면을 추가 확보한다.

대규모 이동에 따른 통신 트래픽 증가에 대비해 이동통신 업계도 특별 관리 체제에 들어갔다. SK텔레콤과 KT, LG유플러스는 고속도로와 휴게소, 철도역, 공항 등 이용자가 몰리는 지역의 통신망을 사전 점검하고 연휴 기간 집중 관제에 나선다. AI를 활용해 트래픽과 장비 상태를 실시간으로 살피고 이상 징후에 대응한다.

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SK텔레콤은 관계사와 협력사를 포함해 연인원 3625명을 투입해 전국 통신망을 24시간 모니터링한다. 추석 당일 시간당 최대 데이터 사용량이 평소보다 10.3% 증가할 것으로 예상하고 고속도로와 성묘지, 관광·휴양시설 등 트래픽 집중 지역의 기지국 용량을 증설했다. 무선망 AI 운용 시스템 'A-원'과 코어망 AI 통합관제 시스템 '스파이더'로 이상 징후도 실시간으로 살핀다.

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KT는 고속도로와 철도역, 공항, 버스터미널 등 교통 거점의 통신 품질을 점검하고 기지국 용량 최적화를 마쳤다. 주요 휴양지 등의 기지국을 24시간 집중 모니터링하고 스미싱과 사이버 공격에 대비한 보안 관제도 강화한다. 정전에 대비해 이동형 발전 차량과 휴대용 발전기도 점검했다.

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LG유플러스도 AI 기반 자율 운영 네트워크 플랫폼 '에이아이온(AION)'을 활용한다. 고속도로와 휴게소, KTX·SRT 역사, 버스터미널, 공항 등의 5G·LTE 기지국을 사전 점검하고 품질 최적화를 마쳤다. U+tv와 온라인동영상서비스(OTT) 이용 증가에 대비해 캐시서버 용량도 증설했다.

사진제공=카카오모빌리티

사진제공=티맵모빌리티

통신업계가 늘어나는 이용량에 대비해 통신망 안정에 집중한다면, 플랫폼 업계는 귀성·귀경길에 필요한 교통·생활정보를 강화하고 있다.

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티맵모빌리티는 2700만명 이상의 TMAP 이용자 데이터를 토대로 추석 교통 흐름을 분석해 귀성·귀경길 혼잡 시간대를 안내한다. 카카오모빌리티는 카카오내비에서 사고나 정체 구간을 반영한 '실시간 최적 경로 추천 이유'를 제공하고, 정체 구간의 실시간 폐쇄회로(CC)TV 영상도 확인할 수 있도록 했다. '운전생활'에서는 과속과 급가속, 급감속 횟수 등을 토대로 운전점수도 확인할 수 있다.

네이버는 검색과 플레이스를 중심으로 연휴 기간 필요한 생활정보를 한데 모았다. '추석'을 검색하면 연휴 기간 운영하는 병원과 약국 등을 확인할 수 있으며, 네이버 플레이스에서는 공휴일이나 24시간 운영하는 병원·약국·동물병원과 응급의료기관을 안내한다.

교통 관련 정보도 제공한다. 인천공항 출국장 대기시간과 김포공항 탑승 소요시간, 공항 주차장·운항 정보를 비롯해 연안여객선의 운항 경로와 시간, 요금 등을 확인할 수 있다. 24일부터 27일까지는 전국 공공·행정기관과 학교 등이 운영하는 공공주차장 약 9000곳의 무료 개방 정보도 네이버 지도와 검색을 통해 제공한다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com