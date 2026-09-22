'경정 황제' 심상철 돌아왔다…서울올림픽 38주년 대상경정 정상

심상철이 서울올림픽38주년 기념 대상경정에서 우승했다. 사진제공=국민체육진흥공단

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'경정 황제' 심상철(7기·A1)이 서울올림픽 38주년 기념 대상경정 정상에 올랐다.

심상철은 지난 17일 서울올림픽 38주년을 기념해 열린 대상경정 결승에서 4코스의 불리한 출발 위치를 딛고 우승을 차지했다. 박원규(14기·A1)가 2위, 이주영(3기·A1)이 3위에 올랐다. 최근 대상경주 결승에서 우승과 인연을 맺지 못했던 심상철은 이번 대회에서 올 시즌 첫 대상경주 우승을 기록했다.

이번 대상경정은 전날 두 차례 예선을 통해 결승 진출자를 가렸다. 예선 1차전에서는 김완석(10기·A1)이 3코스에서 휘감기로 1위를 차지했고, 심상철과 박원규가 각각 2위와 3위로 결승에 진출했다. 예선 2차전에서는 김효년(2기·A1)이 1코스에서 인빠지기로 1위에 올랐고, 김도휘(13기·A1)와 이주영이 각각 2위와 3위로 결승행을 확정했다.

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심상철은 예선부터 쉽지 않은 경기를 치렀다. 예선 1차전에서 유리한 1코스를 배정받았지만 3코스 김완석의 강력한 휘감기에 밀려 2위에 머물렀다. 이에 따라 결승에서는 상대적으로 불리한 4코스에 배정됐다. 결승에는 김완석이 1코스, 김효년이 2코스, 김도휘가 3코스, 심상철이 4코스, 이주영이 5코스, 박원규가 6코스에서 출전하면서 스타트와 1턴 선회가 승부의 주요 변수가 됐다.

서울올림픽 38주년 기념 대상경정 결승전 출발 장면. 사진제공=국민체육진흥공단

우승한 심상철이 손가락을 가리키며 우승을 자축하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

출발과 함께 선수들이 일제히 1턴 마크를 향해 나선 가운데 안쪽 코스를 확보한 김완석이 초반 주도권 경쟁에 나섰다. 그러나 스타트에서 기대만큼 치고 나오지 못했고, 1턴 선회 과정에서 턴 마크에 걸리며 선두 경쟁에서 밀려났다.

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심상철은 이 틈을 놓치지 않았다. 4코스에서 과감하게 휘감기에 나서며 단숨에 선두를 잡았고, 이후 안정적인 주행으로 추격을 허용하지 않은 채 가장 먼저 결승선을 통과했다. 예선에서는 김완석의 휘감기에 밀렸던 심상철이 결승에서는 같은 전법을 앞세워 승부를 뒤집었다.

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서울올림픽 38주년 기념 대상경정 영광의 주인공들. 2위 박원규, 1위 심상철, 3위 이주영(왼쪽부터)이 포즈를 취하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

바깥쪽 코스에서 출발한 박원규와 이주영도 입상권에 이름을 올렸다. 박원규는 가장 바깥쪽인 6코스에서 출전해 2위에 올랐고, 예선 2차전에서 3위를 기록했던 이주영은 결승에서도 3위를 차지했다.

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심상철은 "우승하게 돼 기쁘고, 특히 4코스라는 어려운 조건에서 우승해 더욱 기쁘다. 6코스 박원규 선수가 스타트가 좋아 휘감기를 시도했는데, 제가 더 빠르게 핸들을 움직여 대응한 것이 주효했다"며 "이번 우승을 계기로 쿠리하라배와 그랑프리에서도 좋은 코스 이점을 살려 우승할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com