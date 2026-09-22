한소희 타고 최민식 운전한 SUV…영화 '인턴' 속 제네시스 GV80

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제네시스 GV80가 영화 '인턴'에 등장했다.

지난 16일 개봉한 영화 '인턴'은 론칭 3년 만에 패션계 다크호스로 떠오른 선우(한소희)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호(최민식)가 입사하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.

GV80는 극 중 선우의 차량으로 등장한다. 선우와 기호가 함께 이동하며 대화를 나누는 주요 공간으로 활용되며, 두 사람의 관계가 변화하는 과정에서도 지속적으로 등장한다. 관객들은 영화 속 장면을 통해 GV80의 외관과 실내 공간 등을 확인할 수 있다.

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GV80는 제네시스의 디자인 철학인 '역동적인 우아함(Athletic Elegance)'을 바탕으로 한 외관과 여유로운 실내 공간을 갖춘 럭셔리 스포츠유틸리티차(SUV)다.

영화 '인턴'은 다음 달 16일부터 홍콩과 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 대만, 태국, 베트남, 캄보디아 등 아시아 9개국에서도 개봉한다. 제네시스는 영화와 전시 등 문화 콘텐츠와의 협업을 통해 국내외 고객과의 접점을 확대한다는 계획이다.

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제네시스 관계자는 "영화 '인턴'을 통해 GV80만의 역동적이면서도 우아한 디자인과 럭셔리 감성을 스크린에서도 자연스럽게 선보이게 됐다"며 "앞으로도 다양한 협업을 바탕으로 더 많은 고객들에게 제네시스의 매력을 알리고 브랜드 경험 기회를 제공하기 위한 노력을 이어갈 것"이라고 말했다.

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한편 제네시스는 브랜드 첫 하이브리드 모델인 'GV80 하이브리드'를 다음 달 국내에 출시할 예정이다. GV80 하이브리드는 차세대 2.5 터보 하이브리드 시스템을 적용해 정숙성과 선형적인 가속감에 초점을 맞췄다.

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합산 최고 출력은 352마력(PS), 합산 최대 토크는 54.0kgf·m로 GV80 2.5 터보 모델보다 각각 약 16%, 26% 높다. 연구소 자체 시험 기준 정지 상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 걸리는 시간은 약 7.1초다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com