글로벌 마케팅 나선 하이트진로, 이번엔 일본 최대 EDM 페스티벌서 '과일 소주' 체험 부스 운영

◇하이트진로의 '울트라 재팬 2026(ULTRA JAPAN 2026)' 현장 부스. 사진제공=하이트진로

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젊은 소비자층을 중심으로 변화하는 주류 소비 트렌드에 적극 대응하고 글로벌 시장 확장을 위한 현지 마케팅을 강화하고 있는 하이트진로가 일본 도쿄에서 열린 세계적인 EDM 음악 페스티벌 '울트라 재팬 2026(ULTRA JAPAN 2026)'에 처음 참가했다.

'울트라 재팬 2026(ULTRA JAPAN 2026)'은 1999년 미국 마이애미에서 시작된 세계적인 EDM 페스티벌인 '울트라 뮤직 페스티벌(ULTRA MUSIC FESTIVAL(UMF))'의 일본 행사이다. 올해 11회째를 맞은 행사는 9월 19일부터 20일까지 도쿄 오다이바 울트라 파크(TOKYO ODAIBA ULTRA PARK)에서 개최됐다. 이번 행사에는 세계적인 DJ들이 참여해 화려한 무대를 선보였다.

하이트진로는 이번 행사에서 브랜드 부스를 운영하며 참이슬 과일 소주를 활용한 다양한 RTD(Ready To Drink) 제품을 선보였다. 행사 내 주류 판매 도수 기준에 맞춰 참이슬 과일 소주에 탄산수 등을 조합해 청포도, 레몬, 메론 등 다양한 맛의 RTD 제품을 구성하고, 참이슬과 레드불을 활용한 제품도 함께 선보였다. 제품은 360ml 잔에 담아 판매해 페스티벌을 찾은 방문객들이 음악을 즐기면서 편리하게 즐길 수 있도록 했다. 또한 2잔 이상 구매 고객에게 스트랩 판촉물을 증정하는 이벤트도 진행해 부스를 찾은 방문객들의 관심과 참여를 이끌었다.

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하이트진로 해외사업본부 황정호 전무는 "이번 울트라 재팬(ULTRA JAPAN) 첫 참가를 통해 일본의 젊은 소비자들과 직접 만나 진로(JINRO) 브랜드를 알릴 수 있어 의미가 있었다"며 "앞으로도 현지 소비자들이 새로운 경험을 할 수 있는 다양한 마케팅 활동을 지속적으로 전개하며 전 세계에서 진로(JINRO)의 입지를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편 하이트진로는 지난 7월 소주 수출 통합 브랜드 '진로(JINRO)'를 대표할 앰배서더로 방탄소년단 멤버 뷔를 선정하고, 8월에는 미국 캘리포니아에서 열린 '진로 치맥 페스트(JINRO Chimaek Fest)'를 진행하는 등 글로벌 소비자들과의 접점을 확대하고 있다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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