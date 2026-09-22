현대백화점 신촌점서 매주 금요일 루키 아이돌 공연 '신촌 K팝 쇼' 열려…팬사인회·포토타임도 진행

◇지난 7월 28일 현대백화점 신촌점 유플렉스 앞 스타광장에서 고객들이 '엔카이브' 무대를 관람하고 있다. 사진제공=현대백화점

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현대백화점 신촌점이 무대 기회가 부족한 중소기획사 아이돌을 위해 다음달부터 매주 금요일 '신촌 K팝 쇼'를 정례화한다.

지난 7월 비정기 공연에 매회 1000여 명이 몰리는 등 호응을 얻자, 현대백화점이 비용 전액을 지원하기로 한 것.

공연은 아이돌 무대와 팬사인회, 포토타임 등 고객 참여 이벤트로 구성된다.

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7월부터 진행된 시범 운영 기간 트렌드지, 엔카이브, 엠비오 등 8개 그룹이 무대에 올랐다.

연습생 대상 K팝 경연대회 예선에는 전 세계 11개국 108개 팀이 참가했다.

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결선 진출 15개 팀 중 일부는 큐브엔터테인먼트, 어트랙트, 모드하우스 등 기획사 5곳에서 캐스팅됐다.

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다음달부터는 디바엑스, 나빌레라, 위웨이 등의 공연이 예정돼 있으며 내년에는 경연대회 규모를 확대할 계획이다.

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이희석 신촌점장은 "신촌을 찾는 고객들에게 새로운 즐길 거리를 제공하는 동시에, 중소기획사 아티스트들에게는 팬들과 만날 수 있는 기회를 마련하고자 이번 행사를 기획했다"며 "앞으로도 신촌점만의 차별화된 K팝 콘텐츠를 지속 선보여 신촌을 국내외 K팝 팬들이 찾는 명소로 만들어 나갈 것"이라고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com