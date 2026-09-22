현대백화점 신촌점서 매주 금요일 루키 아이돌 공연 '신촌 K팝 쇼' 열려…팬사인회·포토타임도 진행

현대백화점 신촌점이 무대 기회가 부족한 중소기획사 아이돌을 위해 다음달부터 매주 금요일 '신촌 K팝 쇼'를 정례화한다.
지난 7월 비정기 공연에 매회 1000여 명이 몰리는 등 호응을 얻자, 현대백화점이 비용 전액을 지원하기로 한 것.
공연은 아이돌 무대와 팬사인회, 포토타임 등 고객 참여 이벤트로 구성된다.
7월부터 진행된 시범 운영 기간 트렌드지, 엔카이브, 엠비오 등 8개 그룹이 무대에 올랐다.
연습생 대상 K팝 경연대회 예선에는 전 세계 11개국 108개 팀이 참가했다.
결선 진출 15개 팀 중 일부는 큐브엔터테인먼트, 어트랙트, 모드하우스 등 기획사 5곳에서 캐스팅됐다.
다음달부터는 디바엑스, 나빌레라, 위웨이 등의 공연이 예정돼 있으며 내년에는 경연대회 규모를 확대할 계획이다.
이희석 신촌점장은 "신촌을 찾는 고객들에게 새로운 즐길 거리를 제공하는 동시에, 중소기획사 아티스트들에게는 팬들과 만날 수 있는 기회를 마련하고자 이번 행사를 기획했다"며 "앞으로도 신촌점만의 차별화된 K팝 콘텐츠를 지속 선보여 신촌을 국내외 K팝 팬들이 찾는 명소로 만들어 나갈 것"이라고 전했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com