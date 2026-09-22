현대차 공장 누빌 '아틀라스' 실전훈련 돌입…2만5000대 배치 준비

사진제공=보스턴다이나믹스

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보스턴다이나믹스가 현대차그룹의 자동차 공장에서 일하게 될 휴머노이드 로봇 '아틀라스'를 훈련하는 전용 시설을 본격 가동한다. 내년에는 시설 규모를 현재의 약 10배로 확대하며 로봇의 제조 현장 투입을 위한 준비에 속도를 낸다.

보스턴다이나믹스는 지난 21일(현지시간) 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 '로보틱스 메타플랜트 응용 센터(RMAC)'를 개소하고 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다.

RMAC은 아틀라스가 현대차그룹의 자동차 제조 현장에 투입되기 전 실제 작업을 학습하고 검증하는 테스트베드다. 지난 6월부터 시범 운영해왔으며, 실제 사업장과 동일한 환경을 구축해 제조 현장에서 필요한 작업을 학습하도록 했다.

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아틀라스는 이곳에서 물류 작업 준비를 비롯해 자동차 부품을 조립 순서에 맞춰 배치하는 서열(Sequencing) 작업 등을 학습한다. 보스턴다이나믹스는 2030년까지 아틀라스의 작업 범위를 부품 조립 영역으로 확대하고, 향후 반복 동작이나 중량물을 들어 올리는 고강도 작업 등으로 적용 분야를 넓힐 계획이다.

현대차그룹은 향후 수년 내 아틀라스 2만5000대를 현대차·기아 글로벌 사업장에 순차적으로 배치할 계획이다. 이와 함께 미국에 연간 3만대의 로봇을 생산할 수 있는 신규 생산시설도 구축할 예정이다.

사진제공=보스턴다이나믹스

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아틀라스의 '학습 공간'도 대폭 확대한다. 보스턴다이나믹스는 내년 HMGMA 부지에 별도 시설을 마련해 RMAC을 현재의 약 10배 규모로 확장할 계획이다. 2027년에는 데이터 수집을 비롯한 작업 범위를 확대해 아틀라스의 학습 과정도 고도화한다.

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RMAC에서 자동차 생산 현장 적용을 위한 학습과 검증을 이어가는 동시에 다른 산업으로 아틀라스의 활용 범위를 넓히는 방안도 모색한다. 보스턴다이나믹스는 현재 제조와 항공우주, 반도체, 물류, 식음료, 생명과학 등 기존 로봇 스팟(Spot)과 스트레치(Stretch)가 활용되는 산업군의 고객들과 관련 논의를 진행하고 있다.

사진제공=보스턴다이나믹스

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잭 재코우스키 보스턴다이나믹스 최고제품·기술책임자(CPTO)는 "현대차그룹이라는 헌신적인 파트너와 함께 기업 규모의 피지컬 AI를 개척하고 있어 기쁘다"며 "양 사는 아틀라스의 공급망, 생산, 테스트 및 배치 역량을 최적화하기 위한 전략을 수립했다"고 말했다.

이어 "RMAC은 로봇이 더욱 안전하고 생산적으로 작업을 수행하며 인간의 잠재력을 확장하는 미래를 구현하겠다는 공동 비전을 강화하는 공간"이라고 밝혔다.

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한편 현대차그룹과 보스턴다이나믹스는 오는 30일 블룸버그 미디어 스튜디오와 협력해 제작한 다큐멘터리 '로보틱스 경쟁, 그 최전선에서(Inside the Robotics Race)'를 공개한다. 다큐멘터리에는 RMAC에서 아틀라스가 실제 자동차 제조 데이터를 기반으로 작업을 학습하고 안전성과 신뢰성, 성능을 검증하는 과정 등이 담긴다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com