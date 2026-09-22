도심 속 휴가 '복합 문화 공간' 변신…신세계백화점, 추석 연휴 다양한 체험·문화·미식 콘텐츠 마련

◇신세계백화점 강남점. 사진제공=신세계백화점

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최근 명절 연휴를 활용해 가족과 함께 도심에서 여가를 즐기는 사람들이 늘면서, 백화점 역시 단순 쇼핑 공간을 넘어 복합 문화 공간으로 변화하고 있다.

신세계백화점은 이번 추석 연휴 동안 고객들이 하루 종일 머물며 즐길 수 있도록 점포별 체험 콘텐츠와 이벤트를 강화했다고 밝혔다.

우선 센텀시티에서는 아이스링크 이용권과 키자니아 반일권 할인 프로모션을 제공하고, 대구신세계에서는 트램폴린 체험 공간 '바운스'와 아쿠아리움의 할인 행사를 진행한다. 김해점에서는 플레이파크 놀이기구 1회 무료이용권을, 대전신세계에서는 스포츠체험시설 '스포츠몬스터'의 3시간 이용권을 할인해준다. 의정부점에서는 CGV 영화 관람 할인권을 제공하고, 천안아산점은 교보문고 도서 구매 고객을 위한 할인 혜택을 마련했다. 타임스퀘어점에서는 실내 동물 체험 공간인 '주렁주렁' 할인권을 준비해 가족 단위 고객들의 나들이 수요를 공략한다.

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색다른 먹거리를 찾는 고객들을 위한 F&B 팝업스토어도 진행된다. 대구신세계에서는 '호일당'과 '타코마스터'를, 센텀시티에서는 '오도넛', 대전신세계 Art&Science에서는 '야끼마츠리'가, 본점에서는 '팡팡사라다빵'이 고객들을 만난다.

온 가족이 함께 참여할 수 있는 이벤트도 준비했다. 연휴 기간 진행되는 이벤트 참여 고객을 대상으로 푸빌라 키링과 패치 세트를 증정한다. 고객들은 푸빌라 인형 키링에 다양한 패치를 조합해 자신만의 푸빌라를 완성할 수 있다. 아울러 윷놀이 이벤트를 비롯해 에어볼, 럭키볼, 컬러링 스텝 챌린지 등 다양한 참여형 콘텐츠를 마련해 명절 분위기와 즐거움을 더할 예정이다.

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'액티브 폴(Active Fall)' 테마 행사를 통해 패션·스포츠·키즈 카테고리의 다양한 브랜드 프로모션을 선보인다. 던스트, 라이프워크, 마리떼프랑소와저버, 캉골 등 패션 브랜드를 비롯해 K2, 네파, 디스커버리, 스노우피크 등 아웃도어 브랜드, 밍크뮤와 블루독 등 아동 브랜드가 참여해 가을 나들이 수요를 겨냥한 상품과 혜택을 제공한다.

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온라인 채널 '비욘드신세계'에서도 가을 나들이 관련 상품과 특가를 선보이며, 장바구니 12% 할인 쿠폰과 VIP 실적 100% 인정 혜택을 제공한다.

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신세계백화점 영업전략담당 이성환 상무는 "이번 추석 연휴에는 쇼핑뿐 아니라 먹거리, 문화 체험, 참여형 이벤트까지 온 가족이 함께 즐길 수 있는 콘텐츠를 준비했다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com