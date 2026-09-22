롯데백화점, '라리가 웹툰' 콘셉트 팝업스토어 오픈…24일 롯데월드몰서 스타트

◇라리가 웹툰 팝업스토어. 사진제공=롯데백화점

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롯데백화점이 '라리가 웹툰(LALIGA WEBTOON)' 콘셉트의 팝업스토어를 진행한다.

오는 9월 24일부터 10월 6일까지 롯데월드몰 1층 아트리움에서 시작되는 이번 팝업은 라리가 웹툰 라이선스사 '알타바그룹'과 협업해 마련한 행사로, 'FC바르셀로나', '레알 마드리드', '아틀레티코 마드리드', '발렌시아 CF', '레알 베티스', '아틀레틱 클루브', '레알 소시에다드' 총 7개 구단과 소속 스타 선수들이 웹툰 속 캐릭터로 재탄생한 모습을 경험할 수 있도록 기획했다.

행사장은 라리가 경기장에 입장하는 듯한 열정을 연출한 웰컴존을 시작으로, 구단별 대표 선수 캐릭터들과 기념 사진을 남길 수 있는 캐릭터 갤러리, 대형 화면을 통해 생생한 명장면을 감상하는 '스크린존', 그리고 공식 굿즈 구매와 커스텀 체험이 가능한 '스토어&커스텀존' 등으로 구성됐다.

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한정판 및 공식 라이선스 상품도 다양하게 준비했다. 스페인 현지에서 직수입한 'FC바르셀로나 홈 레플리카 유니폼(라민 야말 마킹)', '아틀레티코 마드리드 레플리카 유니폼' 등 대표 구단들의 공식 라이선스 상품은 물론, 이번 팝업을 통해 글로벌 최초로 공개되는 '웹툰 캐릭터 굿즈(키링, 인형 등)'와 스트리트 의류 상품들까지 선보인다.

축구 팬들이 직접 참여할 수 있는 다양한 이벤트와 프로모션도 마련했다. 30만 원 상당의 라리가 공식 라이선스 굿즈와 '이강인 선수 친필 사인 유니폼' 럭키드로우 응모권이 들어간 '랜덤박스(25만 원)'를 하루 100개 한정으로 판매하며, 현장 커스텀존에서는 나만의 유니폼 제작은 물론, 이강인 선수의 이름과 번호를 마킹할 수 있는 마킹 서비스도 운영한다. 이와 함께 구매 금액에 따라 10만 원 이상 구매 고객에게 라리가 웹툰 포스터·스티커·캔뱃지를, 30만 원 이상 구매 고객에게 리유저블백을 선착순 증정한다.

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한편 이번 팝업스토어는 롯데월드몰을 시작으로 오는 10월 30일부터 11월 19일까지 부산본점에서, 11월 27일부터 12월 10일까지는 타임빌라스 수원에서 순차적으로 진행될 예정이다.

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윤석란 롯데백화점 넥스트콘텐츠랩2팀장은 "이번 라리가 웹툰 팝업이 2030 세대와 축구 팬들 가족 단위 고객들에게 잊지 못할 가을철 나들이 명소가 되길 기대한다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com