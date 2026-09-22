추석 연휴 성큼…SSG닷컴, '연휴에도 쓱배송' 프로모션 진행

◇연휴에도 쓱배송 프로모션. 이미지 제공=SSG닷컴

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추석 연휴가 이틀 앞으로 다가왔다. 인터넷 쇼핑몰의 경우 배송이 마감된 곳도 적지 않다.

이와 관련 SSG닷컴은 오는 23~27일 명절 장보기 수요를 겨냥한 '연휴에도 쓱배송' 프로모션을 진행한다.

명절 제수용품을 중심으로 마련된 이번 행사는 '이미영 셰프 한식 전통 잡채', '비비고 갈비탕' 등 간편식을 비롯해 과일과 디저트, 음식 보관에 필요한 용기와 주방용품 등을 한데 모았다.

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쓱배송 상품 중심으로 선물세트 매장도 구성했다. 참치·스팸 등 가공식품부터 과일, 건강기능식품, 수산물까지 다양한 품목을 준비했다. 행사카드 결제 시 상품에 따라 최대 50% 할인받을 수 있으며, 구매 금액대에 따라 최대 50만원 적립 또는 즉시할인 혜택도 제공한다.

멤버십 '쓱7클럽' 회원을 대상으로 행사 기간 장바구니 7% 할인 쿠폰을 선착순 지급한다. 멤버십 회원에게는 기본 혜택으로 쓱배송 상품 결제액의 7%를 적립해준다.

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한편 SSG닷컴은 추석 당일을 제외하고 '쓱배송'을 정상 운영한다. '쓱 주간배송'은 점포에 따라 추석 전날인 24일 오후 1~2시까지 주문하면 당일 받아볼 수 있고, '쓱 새벽배송'은 권역에 따라 23일 밤 10~11시 이전 주문하면 24일 오전 7시까지 배송된다. 이마트 상품을 1시간 내외로 받아볼 수 있는 퀵커머스 서비스 '바로퀵'도 점포에 따라 추석 당일을 제외하고 이용 가능하다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com