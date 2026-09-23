추석 연휴 주의해야 할 관절 질환…쪼그려 앉기 피해야

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[스포츠조선 장종호 기자] 추석 연휴에는 장거리 운전이나 음식 준비처럼 평소보다 같은 자세를 오래 유지하거나 반복적인 동작을 하는 일이 많아 목·어깨·허리·손목·무릎 등에 통증이 생기거나 기존 통증이 악화되기 쉽다. 특히 목·허리디스크, 척추관협착증, 무릎관절염, 회전근개 질환, 손목터널증후군 등 근골격계 질환이 있는 사람은 연휴 동안 무리한 활동을 피하고 통증 관리에 각별히 신경 써야 한다.

가톨릭대학교 서울성모병원 통증센터장 마취통증의학과 박휴정 교수의 도움말로 추석 연휴 조심해야 할 관절 통증에 대해 정리했다.

◇장시간 운전 후 무거운 짐 들기 피해야

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장거리 운전은 기존 목·허리디스크 증상을 악화시키거나 허리 통증을 새롭게 유발할 수 있다. 운전 자체가 정상적인 디스크를 갑자기 손상시키기보다는 장시간 앉아 있는 자세와 차량의 진동, 피로 등이 목과 허리에 부담을 주면서 디스크 주변의 염증이나 신경 자극을 악화시키는 경우가 많다.

장거리 운전을 할 때는 1~2시간마다 휴게소 등에 들러 차에서 내려 5~10분 정도 걷거나 목과 허리를 가볍게 움직여주는 것이 좋다. 운전석은 장시간 운전으로 목이나 어깨, 허리 등에 무리가 가지 않도록 헤드레스트를 본인의 신체 조건에 맞게 조절하고, 허리가 지나치게 굽지 않도록 하며 엉덩이를 등받이에 밀착해 앉는 것이 도움이 된다. 박휴정 교수는 "장시간 운전한 직후에는 허리를 숙여 무거운 짐을 들거나 차량에서 물건을 꺼내는 동작도 피하는 것이 좋다"고 조언했다.

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팔이나 다리에 갑자기 힘이 빠지거나 감각이 심하게 떨어지고 대소변을 보기 어려운 증상이 나타난다면 단순한 근육통이나 목·허리디스크 악화로 생각하지 말고 즉시 진료를 받아야 한다.

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◇쪼그려 앉는 자세, 무릎 관절에 부담

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명절 음식 준비도 관절과 근육에 부담을 줄 수 있다. 평소보다 많은 양의 음식을 준비하면서 장시간 서 있거나 쪼그려 앉고, 칼질이나 반죽, 전 뒤집기, 설거지 등 같은 동작을 반복하기 때문이다. 바닥에 앉아 전을 부치거나 쪼그려 앉는 자세를 오래 유지하면 무릎 관절에 부담이 커져 퇴행성관절염이 있는 경우 통증과 뻣뻣함이 심해질 수 있다. 목이나 허리를 굽힌 채 재료를 손질하거나 바닥에서 음식을 준비하는 것도 목·허리 근육과 디스크에 부담을 줄 수 있다.

칼질이나 반죽, 설거지처럼 손목을 반복적으로 사용하는 작업은 손목건초염이나 손목터널증후군 등의 증상을 악화시킬 수 있으며, 무거운 냄비나 식재료를 반복해서 들거나 팔을 오래 사용하는 동작은 어깨 힘줄과 관절에 부담을 줄 수 있다.

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박휴정 교수는 "음식을 준비할 때는 한 자세를 오래 유지하지 말고 중간중간 자세를 바꾸며 충분히 휴식하는 것이 좋다. 가능하면 바닥에 앉아 일하기보다 식탁이나 작업대에서 음식을 준비하고, 무거운 물건은 허리를 굽혀 들기보다 무릎을 굽혀 몸 가까이에서 들어 올리는 것이 관절과 허리의 부담을 줄이는 데 도움이 된다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com