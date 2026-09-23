"배부른데 한 접시 더"…추석 과식, 식도부터 췌장까지 탈 난다

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[스포츠조선 장종호 기자] 추석이 찾아왔다. 연휴와 나들이가 이어지는 이 시기엔 가족·지인들과 식사할 기회가 늘고, 평소보다 다양한 음식을 한꺼번에 많이 먹거나 늦은 시간까지 음식을 즐기기도 한다.

한두 번의 과식이나 야식을 단순한 '한 끼'로 생각하기 쉽지만, 음식물이 몸에 들어오면 식도와 위를 비롯해 간, 담낭, 췌장, 소장과 대장 등 소화기계 여러 기관이 소화와 흡수 과정에 관여한다. 특히 평소에는 증상이 없거나 미처 알지 못했던 소화기 질환이 과식이나 야식, 과음 등을 계기로 증상이 나타나거나 악화될 수도 있어 주의가 필요하다.

대동병원 소화기내시경센터 박인철 센터장(내과 전문의)의 도움말로 추석 연휴 조심해야 할 소화기 질환들에 대해 정리했다.

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◇식도 : 늦은 야식과 식후 바로 눕는 습관 주의

늦은 시간 식사를 하거나 과식한 뒤 바로 누우면 위산 및 위 내용물이 식도로 역류해 속 쓰림, 가슴 쓰림, 신물 올라옴 등의 증상이 나타날 수 있다. 특히 야간에 역류 증상이 있다면 취침 전 식사를 피하고, 식사 후에는 최소 3시간 정도는 눕지 않는 것이 권고된다.

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◇위 : 과식이 소화불량으로 이어질 수 있어

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한꺼번에 많은 양을 먹으면 위가 팽창하면서 더부룩함, 복부팽만, 트림, 메스꺼움 등의 소화불량 증상이 나타날 수 있다. 평소 식사량을 고려해 한 번에 많은 양을 먹지 않고 천천히 식사하는 것이 좋다.

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◇간 : 한 끼보다 평소 식습관 관리가 중요

간은 영양소의 처리와 저장, 담즙 생성 등 소화와 대사 과정에서 중요한 역할을 한다. 장기간 과도한 열량 섭취와 지방·당류가 많은 식사, 과도한 음주가 반복되면 간에 지방이 축적될 수 있으며, 정상체중에서도 대사 이상이나 유전적 요인 등에 따라 지방간이 발생할 수 있다. 따라서 과식과 과음을 피하고 평소 적정한 식사량과 균형 잡힌 식습관을 유지하는 것이 중요하다.

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◇담낭 : 기름진 음식 후 반복되는 복통은 살펴봐야

담석이 있는 경우 기름진 음식 등을 섭취한 뒤 담낭이 수축하면서 담석이 담낭관이나 담관을 막아 오른쪽 윗배나 명치 부위에 통증이 나타날 수 있다. 통증이 지속되거나 구역·구토, 발열, 황달 등이 동반된다면 담석에 의한 담낭·담도 질환 가능성을 확인하기 위해 의료기관을 찾아 진료를 받는 것이 좋다.

◇췌장 : 과음과 담석 등 주요 원인에 주의

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급성 췌장염은 단순한 과식만으로 발생한다고 보기는 어렵고, 담석과 과도한 음주가 대표적 원인으로 알려져 있다. 이외에도 중성지방 수치가 매우 높은 경우 등 여러 원인이 있을 수 있다. 과음이 반복되거나 담석이 있는 사람에게 갑작스러운 심한 상복부 통증이 발생하고 통증이 등으로 퍼지면서 구역이나 구토 등이 동반된다면 췌장염 가능성을 확인할 필요가 있다.

◇소장·대장 : 불규칙한 식사와 식습관이 영향

소장에서는 음식물의 소화와 영양소 흡수가 주로 이뤄지고, 대장에서는 수분이 흡수되면서 대변이 형성된다. 연휴 동안 음식과 수분 섭취량이 달라지거나 식사 시간이 불규칙해지면 복부팽만, 가스, 변비, 설사 등 배변 양상의 변화가 나타날 수 있다. 연휴에도 가능한 한 규칙적인 식사와 균형 잡힌 식단을 유지하고 충분한 수분을 섭취하는 것이 좋다.

박인철 센터장은 "가을철에는 나들이와 모임이 늘면서 평소보다 식사량이 많아지거나 늦은 시간까지 음식을 먹고 음주를 하는 등 식습관이 달라지기 쉽다"며 "과식과 야식, 과음을 피하고 규칙적인 식사와 균형 잡힌 식습관을 유지하는 것이 소화기계 건강 관리에 도움이 된다"고 말했다. 이어 "특정 음식이나 식습관 이후 속 쓰림, 복통, 구토, 배변 이상 등의 증상이 반복되거나 평소와 다른 심한 통증이 나타난다면 단순한 일시적 증상으로 넘기지 않는 것이 중요하다"며 "평소 적정량을 섭취하고 충분한 수분을 섭취하는 등 기본적인 생활습관을 관리하면서, 증상이 지속되거나 반복될 경우 원인을 확인하기 위해 의료기관을 찾아 진료를 받는 것이 좋다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com