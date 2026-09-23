"갑자기 한쪽 팔에 힘이 없다"…환절기 뇌졸중 '이렇게' 막아야

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[스포츠조선 장종호 기자] 환절기에는 아침저녁으로 기온이 크게 오르내리면서 혈관 건강에도 변화가 생길 수 있어 뇌졸중에 대한 주의가 필요하다. 갑작스러운 추위에 노출되면 교감신경이 활성화되면서 혈관이 수축하고 혈압이 상승할 수 있고, 반대로 더운 날씨에는 땀을 많이 흘리면서 탈수와 혈액농축이 나타날 수 있다. 특히 고령자나 고혈압·당뇨병·이상지질혈증·심방세동 등 뇌졸중 위험요인을 가진 사람은 기온 변화가 큰 시기에 건강관리에 더욱 신경 써야 한다.

가톨릭대학교 서울성모병원 신경과 이민환 교수의 도움말로 '환절기 뇌졸중'에 대해 정리했다.

◇뇌졸중 경고 신호들 놓치지 말아야

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기온과 단기간의 기온 변화는 뇌졸중 발생 위험과 연관된 환경 요인으로 알려져 있다. 현재까지의 관찰연구에서도 극심한 더위나 추위, 또는 큰 기온 변동이 뇌졸중 발생 위험 증가와 연관되는 것으로 보고되고 있다.

따라서 기온 변화가 큰 시기에는 갑작스러운 추위나 더위에 장시간 노출되지 않도록 하고, 폭염에는 탈수를 피하기 위해 적절히 수분을 섭취하는 것이 중요하다. 이민환 교수는 "무엇보다 한쪽 팔다리에 갑자기 힘이 빠지거나 감각이 떨어지는 경우, 얼굴 한쪽이 처지는 경우, 갑자기 말이 어눌해지거나 말을 이해하기 어려운 경우에는 단순히 날씨 탓으로 생각하며 기다려서는 안 된다. 이러한 증상은 뇌졸중의 대표적인 경고 신호이므로 즉시 응급진료를 받아야 한다"고 강조했다.

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◇뇌졸중 환자의 약 10~15% '50세 미만'

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흔히 '중풍'으로 알려진 뇌졸중은 뇌혈관이 막히는 허혈성 뇌졸중(뇌경색)과 혈관이 터지는 출혈성 뇌졸중(뇌출혈)으로 나뉜다. 국내 뇌졸중 환자의 약 70~80%는 뇌경색일 정도로 허혈성 뇌졸중의 발생 빈도가 더 높다. 하지만 여기서 주목해야 할 점은 결과다. 출혈성 뇌졸중은 허혈성 뇌졸중에 비해 사망률과 심각한 장애를 남길 위험이 훨씬 높다. 한 번 터진 혈관은 주변 뇌 조직에 직접적인 손상을 주고 급격한 뇌압 상승을 유발해 위중한 상태에 이르는 경우가 많기 때문이다.

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또한 뇌졸중을 노인병으로만 볼 수는 없다. 전체 환자의 약 10~15%가 50세 미만에서 발생한다.

출혈성 뇌졸중은 발생 위치와 원인에 따라 크게 두 가지로 나뉜다. 뇌 조직 내 작은 혈관이 터지는 뇌실질 내 출혈과 뇌 표면의 큰 혈관에 생긴 뇌동맥류가 터지는 지주막하 출혈이다. 두 경우 모두 치료를 하더라도 예후가 좋지 않은 경우가 많아 예방이 매우 중요한 질환이다.

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◇고혈압 환자, 뇌졸중 발생 위험 3~5배 높아

뇌졸중을 예방하려면 고혈압 관리와 뇌동맥류 선별검사에 관심을 가질 필요가 있다.

첫째, 고혈압 관리는 뇌졸중 예방의 기본이자 가장 확실한 방법이다. 연구에 따르면 고혈압 환자는 정상인에 비해 뇌졸중 발생 위험이 3~5배 높다. 반대로 수축기 혈압을 10㎜Hg만 낮춰도 뇌졸중 발생 위험을 약 20~30% 줄일 수 있으며, 이러한 효과는 출혈성 뇌졸중에서 더욱 두드러진다. 이는 고혈압 관리가 뇌출혈을 막는 중요한 방패라는 것을 의미한다.

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둘째, '뇌 속 시한폭탄'으로 불리는 뇌동맥류를 미리 발견하는 것이다. 뇌동맥류는 파열 전에는 증상이 거의 없어 놓치기 쉽다. 따라서 고위험군에 해당한다면 선제적인 검사를 고려해 볼 수 있다.

고위험군은 ▲뇌동맥류 또는 지주막하출혈 가족력이 있는 경우(직계가족(부모·형제·자녀) 중 2명 이상이 뇌동맥류를 앓은 경우가 해당) ▲특정 유전질환이 있는 경우(상염색체 우성 다낭신장병(ADPKD) 등 뇌동맥류 발생 위험을 높이는 질환 등) ▲과거 뇌동맥류 파열 병력이 있는 경우(한쪽에서 뇌동맥류 파열이 있었던 경우 반대편에도 발생할 위험이 높아질 수 있다) 등이다.

이민환 교수는 "검사를 통해 파열되지 않은 뇌동맥류를 발견했다면 크기, 모양, 위치 등을 고려해 파열 위험과 치료의 득실을 따져 추적 관찰을 할지, 개두술이나 색전술 같은 치료를 할지 결정하게 된다"고 설명했다.

건강한 식습관을 통해 뇌졸중 위험을 낮출 수 있다. ▲흰쌀밥 대신 섬유소가 풍부한 잡곡밥과 통밀빵을 먹고 ▲국은 국물보다 건더기 위주로 먹으며 ▲연어·고등어·꽁치 등 오메가-3가 풍부한 생선을 주 2회 섭취하고 ▲소고기·돼지고기보다 닭고기의 지방이 적은 부위를 선택하는 것이 좋다. 여기에 ▲매끼 신선한 채소와 과일을 섭취하고 ▲버터·마가린 대신 올리브유·카놀라유 등 건강에 좋은 지방을 활용하며 ▲인스턴트 간식 대신 견과류를 먹는 것도 도움이 된다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com