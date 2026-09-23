순천향대천안병원 윤종혁 교수, 대한위암학회 국제학술대회 우수구연상 수상

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원 외과 윤종혁 교수가 최근 서울 롯데호텔에서 열린 2026년 대한위암학회 국제학술대회(KINGCA WEEK 2026)에서 '우수구연상(Best Oral Presentation Award)'을 수상했다.

윤 교수는 '다중오믹스 분석을 통한 위암 환자유래 오가노이드의 유전체 불일치 및 줄기세포성 아(亞)클론 선택 규명(Multi-omic profiling reveals genomic divergence and stem-like subclonal selection in gastric cancer patient-derived organoids)'을 주제로 발표해 수상의 영예를 안았다.

환자유래 오가노이드(PDO)는 환자의 암 조직을 배양해 만든 일종의 '미니 종양'이다. 실제 암의 특성을 반영해 항암제 반응을 미리 확인하는 등 개인 맞춤형 치료를 위한 정밀의학 분야에서 활용되고 있다.

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윤 교수는 위암 환자 13명에게서 확보한 오가노이드 15개와 원발 종양 및 정상조직을 전장엑솜분석(WES)과 단일세포 분석을 통해 비교했다. 그 결과 배양 초기부터 오가노이드의 약 47%에서 원래 종양과 다른 유전자 변이 양상이 나타나는 '유전체 불일치'를 확인했다.

특히 이러한 차이가 새로운 돌연변이 때문이 아니라 원래 종양에 소수로 존재하던 줄기세포성 세포가 배양 과정에서 선택적으로 증식하면서 나타난 현상임을 새롭게 확인했다.

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윤종혁 교수는 "환자유래 오가노이드가 원래 종양의 특성을 얼마나 잘 반영하는지 확인하는 과정이 중요하다는 점을 제시했다"면서, "정밀의학에 오가노이드를 활용하기 전 유전체 일치도를 확인하는 품질관리가 필요하며, 임상 활용성을 높이기 위한 후속연구를 이어가겠다"고 말했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com