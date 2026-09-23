HL로보틱스, 삼성물산과 자율주행 주차로봇 기반 미래 주거 솔루션 개발

제공=HL로보틱스

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HL홀딩스의 완전 자회사 HL로보틱스가 삼성물산 건설부문과 손잡고 자율주행 주차로봇 '파키(PARKIE)'를 활용한 미래 주거 솔루션 개발에 나선다.

지난 22일 서울 송파구 래미안갤러리에서 열린 협약식에는 HL로보틱스 김윤기 대표, 김태준 상무, 삼성물산 조혜정 부사장, 형시원 상무 등 주요 관계자가 참석해 업무협약(MOU)을 체결했다.

양사는 이번 협약을 통해 HL로보틱스의 주차로봇 및 로봇 관제 시스템과 삼성물산의 통합 주거생활 플랫폼 '홈닉'을 연계해 입주민의 주차 편의성을 높이고, 자율주행 발렛 주차가 가능한 스마트 주거환경을 구축할 계획이다.

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첫 적용 장소인 송파구 래미안 갤러리에는 파키 2세트를 투입해 실제 운행 데이터를 축적하고, 시스템 안정화와 입·출차 시나리오 검증 등 자율주차 전 과정을 고도화한다.

양사는 향후 래미안 신축 단지를 비롯해 정비사업과 리모델링 등 다양한 주거 현장으로 적용 범위를 확대하고, 관련 지식재산권 확보 및 구체적인 사업화 방안 마련에도 협력할 예정이다.

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HL로보틱스 관계자는 "삼성물산 건설부문과의 협력은 HL로보틱스의 주차로봇 기술을 공동주택 시장으로 확대하는 중요한 전환점"이라며 "주차로봇 솔루션의 완성도를 높이고 고객에게 새로운 주거 경험을 제공하는 한편, 스마트 주거 서비스 시장으로 사업 영역을 확대해 나가겠다"고 말했다.