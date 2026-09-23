무신사, 스트리트 패션 커뮤니티에서 글로벌 K-패션 플랫폼으로 성장

제공=무신사

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고등학생이 만든 작은 온라인 신발 커뮤니티에서 출발해 국내 대표 패션 플랫폼을 넘어 글로벌 K-패션 기업으로 성장하고 있다.

무신사는 2001년 '무지하게 신발 사진이 많이 저장된 곳'이라는 온라인 커뮤니티에서 시작했다.

이후 2003년 독립 웹사이트 '무신사닷컴'을 개설하고, 2005년 패션 웹매거진으로 사업 모델을 전환하면서 신진 디자이너와 중소 패션 브랜드를 소개하는 콘텐츠 플랫폼으로 성장했다.

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2008년 유니클로 광주 충장로점 개점 온라인 프로모션을 맡아 비행기 격납고와 건설 현장 등을 배경으로 현장감 넘치는 콘텐츠 마케팅을 성공적으로 수행하며 콘텐츠 사업 역량을 인정 받아, 아디다스, 뉴발란스 등 글로벌 브랜드와의 협업으로 사업 기반을 확대했다.

2009년 커머스 기능을 도입한 데 이어 2012년 입점 브랜드 위탁판매 중심으로 사업 구조를 개편하면서 본격적인 성장 궤도에 진입했다.

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무신사 플랫폼을 기반으로 성장한 디자이너 브랜드들이 수십억 원에서 수백억 원대 규모로 성장하면서 국내 패션 유통 시장의 구조에도 변화가 나타났다.

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무신사는 단순한 상품 유통을 넘어 입점 브랜드의 성장을 지원하는 인프라 구축에도 힘써왔다.

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2018년 패션 특화 공유 오피스 '무신사 스튜디오'를 선보였으며, 생산자금이 부족한 신진 브랜드를 대상으로 '무이자 생산자금 선지원' 제도를 운영하고 있다.

또한 '무신사 파트너스'를 통해 유망 패션 브랜드에 대한 투자와 육성을 이어가고 있다.

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2017년 출시한 자체 브랜드 '무신사 스탠다드' 역시 핵심 성장축으로 자리 잡았다.

기본에 충실한 디자인과 합리적인 가격을 앞세워 국내 SPA 시장에서 입지를 확대했으며, 주요 쇼핑몰과 백화점 등 오프라인 유통망으로 사업 영역을 넓히고 있다.

글로벌 시장 진출도 본격화하고 있다.

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2022년 시작한 '무신사 글로벌'을 통해 일본, 대만 등 주요 시장에서 K-디자이너 브랜드를 선보이고 있으며, 글로벌 물류 인프라와 현지 팝업스토어를 연계한 옴니채널 생태계를 구축해 가고 있다.

이 같은 글로벌 K-패션 영토 확장을 위한 동력을 확보하기 위해 무신사는 이달 초 본격적인 IPO(기업공개) 절차를 시작했다.

무신사는 공모를 통해 모집한 자금을 해외 물류망 확보, 유통망 구축, 글로벌 마케팅 등에 집중 투자하여 K-패션의 세계화를 이끄는 마중물로 삼을 계획이다.

패션 업계 관계자는 "고등학생이 만든 소소한 신발 커뮤니티에서 시작해 대한민국 전체를 '패션 강국'으로 끌어올린 핵심 동력이 바로 무신사"라며 "지금까지 이뤄낸 성과도 괄목할 만하지만, 앞으로 글로벌 무대에서 보여줄 성장 잠재력은 더욱 기대된다"고 전했다.