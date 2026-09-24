명절 연휴 피로·스트레스, 대상 포진 주의…발진 발생 72시간 이내 치료 받아야

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[스포츠조선 장종호 기자] 추석 연휴에는 장거리 이동과 명절 음식 준비, 가족 모임 등으로 평소보다 피로가 쌓이고 수면이 부족해지기 쉽다.

이처럼 과도한 피로와 스트레스가 이어진 뒤 몸 한쪽에 이유 없이 화끈거리거나 찌르는 듯한 통증이 나타난다면 단순한 근육통이나 몸살로 넘겨서는 안 된다. 피부에 물집이나 발진이 생기기 전부터 통증이 나타날 수 있는 대상포진의 초기 증상일 수 있기 때문이다.

특히 대상포진은 치료 시기를 놓치면 통증이 장기간 지속되는 대상포진 후 신경통으로 이어질 수 있어 증상이 의심되면 신속하게 진료를 받는 것이 중요하다.

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가톨릭대학교 서울성모병원 통증센터장 박휴정 교수(마취통증의학과)의 도움말로 추석 연휴 발생할 수 있는 대상포진에 대해 정리했다.

◇발진 발생 전 화끈거리거나 찌르는 듯한 통증

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대상포진은 어릴 때 수두를 일으킨 수두·대상포진 바이러스가 몸속 신경절에 잠복해 있다가 면역 기능이 저하될 때 다시 활성화되면서 발생한다. 나이가 들면서 면역 기능이 떨어지는 것이 대표적인 위험 요인이며, 암이나 당뇨병 같은 만성질환, 면역억제제 사용뿐 아니라 과도한 스트레스와 수면 부족, 과로 등도 발병에 영향을 줄 수 있다. 박휴정 교수는 "대상포진을 한 번 앓았더라도 다시 발생할 수 있기 때문에 과거 대상포진을 앓은 사람도 주의가 필요하다"고 강조했다.

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대상포진은 흔히 피부에 물집이 생기는 질환으로 생각하지만, 실제로는 신경에 염증과 손상을 일으키는 질환이다. 피부 발진보다 통증이 먼저 나타나는 경우가 많으며, 발진이 생기기 며칠 전부터 몸 한쪽에 화끈거리거나 찌르는 듯한 통증, 전기가 오는 듯한 통증, 감각 이상 등이 나타날 수 있다. 초기에는 단순한 근육통이나 담, 허리디스크 등으로 오인하기도 한다. 이후 통증이 있던 부위를 따라 붉은 발진과 작은 물집이 띠 모양으로 나타나는 것이 특징이다.

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대상포진으로 인한 통증은 신경병성 통증의 특징을 보여 칼로 베는 듯하거나 전기가 오는 듯한 통증으로 느껴질 정도로 심한 경우도 있다.

대상포진은 치료 시기를 놓치지 않는 것이 중요하다. 발진이나 물집이 나타나면 가능한 한 빨리 의료기관을 찾아 항바이러스 치료를 시작해야 하며, 특히 발진 발생 후 72시간 이내에 치료를 시작하는 것이 중요하다. 항바이러스제와 함께 통증 정도에 따라 진통제나 신경병증성 통증 치료제를 사용할 수 있다. 급성기의 통증을 적극적으로 조절하고 신경 손상을 줄이는 것이 대상포진 후 신경통으로 진행하는 것을 예방하는 데 도움이 된다.

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◇눈·귀·얼굴 주변 대상포진 더욱 주의

대상포진의 대표적인 후유증인 대상포진 후 신경통은 피부의 물집이 사라진 뒤에도 손상된 신경으로 인해 통증이 지속되는 상태다. 통증이 장기간 이어지면 수면과 일상생활을 방해할 수 있기 때문에 적극적인 치료와 관리가 필요하다. 약물치료만으로 통증이 충분히 조절되지 않는 경우에는 환자의 상태에 따라 신경차단술 등 중재적 통증 치료를 시행할 수 있다.

신경뿌리 치료, 말초신경차단술, 경막외카테터를 이용한 약물 투여, 척수신경자극기 등 다양한 치료 방법이 있으며, 구체적인 치료법은 통증의 정도와 신경 손상, 약물치료에 대한 반응 등을 종합해 결정한다.

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특히 눈이나 귀, 얼굴 주변에 발생한 대상포진은 더욱 주의해야 한다. 눈 주변의 대상포진은 각막이나 포도막 등에 염증을 일으켜 시력에 영향을 줄 수 있으며, 귀 주변에 발생하면 안면신경마비와 청력 저하, 어지럼증 등을 동반하는 람세이헌트 증후군으로 이어질 수 있어 신속한 진료가 필요하다.

대상포진은 한 번 발생했다고 다시 생기지 않는 질환이 아니므로 예방에도 관심을 가질 필요가 있다. 대상포진을 앓았던 사람도 예방접종을 고려할 수 있으며, 특히 고령자나 면역력이 저하된 사람은 예방에 더욱 신경 써야 한다. 평소 충분한 수면과 균형 잡힌 식사, 규칙적인 운동을 통해 건강한 면역 상태를 유지하고 과도한 피로와 스트레스를 피하는 것이 도움이 된다.

박휴정 교수는 "연휴 기간 과로와 수면 부족이 이어진 뒤 몸 한쪽이 이유 없이 화끈거리거나 찌르는 듯 아프다면 단순한 근육통으로 넘기지 말고 피부에 발진이나 물집이 나타나는지 살펴볼 필요가 있다"면서 "대상포진은 통증이 발진보다 먼저 나타날 수 있다는 점을 기억하고, 의심 증상이 있다면 발진이 뚜렷해질 때까지 기다리지 말고 의료진의 진료를 받는 것이 중요하다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com