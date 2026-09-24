연휴에 몰아서 마신 술, 간 건강은?…숙취해소제 도움 될까?

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[스포츠조선 장종호 기자] 추석 연휴에는 평소보다 많은 양의 술을 한꺼번에 마시기 쉽다. 평소 음주량이 많지 않은 사람도 명절에 갑자기 술을 많이 마시면 간 건강에 부담이 될까?

이대목동병원 소화기내과 정재윤 교수(대한간학회 알코올연구회 연구임상이사)는 "평소 건강한 사람이라도 짧은 기간에 많은 양의 술을 마시면 간에 지방이 빠르게 축적될 수 있고, 특히 기존에 간질환이 있거나 비만, 당뇨병, 대사증후군이 있는 사람은 폭음에 더 취약할 수 있다"며 "다만 한두 차례의 폭음이 곧바로 알코올 간염으로 이어진다기보다 반복적인 과음이 지속될수록 그 위험이 커진다"고 설명했다.

평소 술을 거의 마시지 않더라도 명절처럼 짧은 기간에 많은 양을 마시면 간에 지방이 빠르게 축적되는 등 일시적인 변화가 나타날 수 있다. 또한 평소 많은 양의 술을 지속적으로 마시는 경우에는 누적된 음주량과 음주 기간이 중요해 지방간뿐 아니라 간염, 간섬유화와 간경변으로 진행할 위험이 커진다.

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이미 지방간이나 간염 등 간질환이 있다면 명절에도 가능하면 술을 마시지 않는 것이 가장 안전하다. 특히 지방간이 있으면서 비만이나 당뇨병 같은 대사 위험요인이 있는 경우에는 알코올이 간 손상과 섬유화 진행 위험을 더 높일 수 있다. 또한 B형·C형 간염 같은 만성 간질환이나 간경변증이 있는 경우에는 음주가 기존 간질환의 진행을 촉진할 수 있다.

정 교수는 "장기적으로는 알코올이 간암을 포함한 여러 암과 관련된 1군 발암물질인 점도 기억할 필요가 있다"며 "기존에 간질환이 있다면 명절에는 술자리를 피하거나 금주를 유지하는 것이 가장 중요하다"고 강조했다.

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그렇다면 명절 연휴 동안 평소보다 술을 많이 마셨다면, 연휴 이후에 간 건강을 어떻게 관리하는 것이 좋을까. 당분간 술을 마시지 않고 간이 회복할 수 있도록 시간을 갖는 것이 좋다. 금주와 함께 충분한 수분을 섭취하고 규칙적인 식사와 수면을 취하는 등 연휴 동안 흐트러진 생활습관을 정상화하는 것이 바람직하다.

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정 교수는 "숙취해소제나 특정 음식, 건강기능식품 등으로 술로 인한 간 손상을 빠르게 회복시킬 수 있다고 기대하기보다 추가적인 음주를 피하고 회복할 시간을 가져야 한다"며 "특히 평소 지방간이나 간질환, 비만·당뇨병 등 대사 위험요인이 있거나 연휴 이후에도 심한 피로감, 식욕 저하, 황달 등의 증상이 지속된다면 가까운 의료기관을 방문해 간 기능을 확인해야 한다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com