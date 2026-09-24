'명절증후군' 예방 수칙…"과식·과음은 피하고 낮잠은 짧게"

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[스포츠조선 장종호 기자] 추석 명절 연휴 후 오히려 피로감과 무기력을 호소하는 사람들이 많다. 명절에는 평소보다 늦게 자거나 과식과 과음을 하고, 장거리 이동 등으로 인해 평소보다 피로가 쌓이기 쉽기 때문이다. 명절을 전후해 나타나는 이러한 신체적·정신적 불편을 '명절증후군'이라고 한다. 다가오는 명절을 건강하게 보내기 위해서는 연휴가 끝난 뒤 피로를 관리하기보다, 명절을 준비하는 단계에서부터 신체적·정신적 부담을 줄이는 것이 중요하다.

명절증후군을 예방하기 위해서는 연휴 전부터 평소의 생활 리듬을 크게 흐트러뜨리지 않는 것이 중요하다. 연휴라고 해서 취침과 기상 시간을 지나치게 늦추기보다 평소와 비슷한 수면 패턴을 유지하고, 연휴 마지막 날에는 취침 시간을 평소대로 조절해 일상 복귀를 준비하는 것이 좋다. 낮잠이 필요하다면 너무 늦은 시간까지 자지 않도록 하는 것도 중요하다.

명절 음식으로 인한 과식과 과음도 피해야 한다. 전이나 갈비찜 등 기름진 음식과 다양한 음식을 한꺼번에 많이 먹으면 소화불량이나 속쓰림 등이 나타날 수 있다. 음식은 적당량을 덜어 천천히 먹고, 음주량도 평소보다 지나치게 늘리지 않는 것이 좋다. 식사 후에는 바로 눕기보다 가볍게 움직이며, 충분한 수분을 섭취하는 것도 도움이 된다.

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장거리 이동으로 인한 신체적 피로도 주의해야 한다. 장시간 운전하거나 차량에 앉아 있으면 목과 어깨, 허리 등에 부담이 커질 수 있다. 운전 중에는 올바른 자세를 유지하고 장거리 이동 시에는 휴게소 등에 들러 걷거나 가볍게 스트레칭을 하는 것이 좋다. 이동 일정 역시 지나치게 빡빡하게 잡기보다 중간중간 휴식할 수 있는 시간을 확보하는 것이 필요하다.

명절증후군을 예방하기 위해서는 신체적인 피로뿐 아니라 심리적인 부담도 살펴야 한다. 명절에는 평소와 다른 일정과 생활환경이 이어지면서 자신도 모르게 심리적인 피로가 쌓일 수 있다. 오랜만에 사람들을 만나거나 다양한 일정에 참여하는 과정에서 부담을 느낄 수도 있는 만큼, 모든 일정을 무리하게 소화하기보다 자신의 컨디션에 맞춰 휴식 시간을 갖고 필요할 때는 혼자만의 시간을 보내는 것도 도움이 된다.

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고려대학교 안암병원 정신건강의학과 한규만 교수는 "명절에는 평소와 다른 일정과 생활환경이 이어지면서 신체적인 피로뿐 아니라 심리적인 피로도 쌓일 수 있다"며 "명절을 즐겁게 보내야 한다는 생각에 무리하기보다 자신의 컨디션을 살피면서 충분한 휴식 시간을 갖고, 필요할 때는 일정이나 활동을 적절히 조절하는 것이 중요하다"고 말했다.

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연휴가 끝난 뒤에는 흐트러진 생활 패턴을 서서히 평소대로 되돌리는 것이 좋다. 늦어진 취침·기상 시간을 정상화하고, 가벼운 산책이나 스트레칭 등 무리가 없는 신체활동을 하면서 일상생활에 적응하는 것이 도움이 된다. 연휴 동안 쌓인 피로를 한꺼번에 해소하려고 지나치게 오래 자거나 갑자기 강도 높은 운동을 하는 것은 오히려 피로를 키울 수 있어 주의해야 한다.

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한규만 교수는 "명절 전후로 일시적인 피로감이나 스트레스를 느끼는 것은 자연스러운 반응일 수 있지만, 연휴가 끝난 뒤에도 우울감이나 불안, 수면 문제 등이 지속되거나 일상생활에 영향을 줄 정도라면 자신의 상태를 점검할 필요가 있다"며 "증상을 참고 견디기보다 필요할 경우 전문가와 상담해 적절하게 대처하는 것이 중요하다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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