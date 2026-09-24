[추석 연휴 소아 질환 Q&A] 응급실 당장 가야 할 아이 상태는?…경련시 함부로 약 먹이면 안 돼

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[스포츠조선 장종호 기자] 추석 연휴를 앞두고 어린 자녀를 둔 부모들의 시름이 깊어지고 있다. 친지 모임과 야외 활동으로 사람 간 접촉이 늘어나는 명절 기간에는 소아 감염병 전파 위험이 크게 커지기 때문이다. 특히 최근에 인플루엔자(독감) 환자가 급증하고 있어 감염에 대한 우려가 커지고 있다. 게다가 연휴 특성상 문을 열지 않는 의료기관이 많아 야간이나 휴일 소아 응급실 의료 공백에 대한 걱정도 크다. 대한소아청소년병원협회 최용재 회장(의정부 튼튼어린이병원장)과 함께 Q&A로 추석 연휴 소아 감염질환 및 사고 예방에 대해 정리했다.

-연휴 전에 독감 예방접종을 맞힐 수 있나?

아이에 따라 다르다.

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2026~2027절기 어린이 국가예방접종은 대상에 따라 시작일이 다르다.

9월 21일부터는 2회 접종 대상 어린이와 임신부의 접종이 시작된다. 9월 28일부터는 1회 접종 대상 어린이의 접종이 시작된다.

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결국 연휴 전에 접종할 수 있는 대상은 2회 접종 대상 어린이와 임신부뿐이고, 1회 접종 대상 어린이의 접종은 연휴가 끝난 뒤 시작된다.

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2회 접종 대상은 생후 6개월 이상 9세 미만 어린이 중 지금까지 인플루엔자 접종을 받은 적이 없거나 한 차례만 받은 경우다.

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-지금 독감 환자 발생 상황이 연휴에 영향을 주나?

그렇다. 아이들이 유행을 끌고 있기 때문이다.

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9월 첫 주 기준 인플루엔자 의사환자 수는 외래 1000명당 25.3명으로 이번 절기 유행기준인 12.9명의 약 두 배이고, 병원급 입원환자는 300명으로 직전 절기 같은 기간의 약 13배다.

연휴는 여러 지역의 가족이 한자리에 모이고 아이들이 오랜 시간 함께 지내는 기간이다. 열이 나거나 기침을 하는 아이는 이동과 모임을 미루는 것이 아이 본인과 고령의 조부모를 함께 보호하는 방법이다.

유행주의보 기간에는 소아를 포함한 고위험군의 경우 검사 없이도 의사의 판단에 따라 항바이러스제 처방에 건강보험이 적용된다. 아이가 고열과 심한 몸살로 처진다면 연휴라도 진료를 미루지 않아야 한다.

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-기온도 내려갔는데 추석에 왜 식중독을 조심해야 하나?

9월은 한 해 중 식중독 환자가 가장 많이 발생한다.

식품의약품안전처 집계에 따르면 2025년 식중독은 9월에 45건·환자 1475명으로 8월(42건)과 7월(37건)보다 많았다. 전체의 약 15%가 9월에 몰렸다.

원인균 1위는 살모넬라로 79건·4,248명이었고, 환자 수 기준으로 전체의 43%를 차지했다. 살모넬라 발생은 2021년 32건에서 2025년 79건으로 계속 늘고 있다.

명절에는 많은 양의 음식을 미리 만들어 실온에 오래 두는 일이 반복된다. 따라서 다음 기준을 참고하는 것이 좋다.

▲조리 시 중심온도 75℃에서 1분 이상 익히기 ▲조리 후 즉시 먹거나 냉장 5℃ 이하·냉동 영하 18℃ 이하에 보관 ▲달걀을 만진 뒤에는 반드시 세정제로 손을 씻기 등을 준수해야 한다.

-명절 응급질환은?

질병관리청이 조사한 결과에 따르면 기도폐쇄(음식이 목에 걸림)는 명절 하루 평균 0.9건으로 평소(0.5건)의 1.8배였다. 원인의 87.5%가 음식이고, 0~9세가 18.8%를 차지했다. 특히 입원으로 이어진 비율이 41.2%로 전체 손상의 입원율(15.8%)보다 훨씬 높았다. 떡과 고기처럼 질긴 음식이 위험하다.

화상도 조심해야 한다. 명절 하루 평균 18.5건으로 평소(8.5건)의 2.18배였다. 정점은 명절 당일이 아니라 명절 하루 전(22.3건)이었다. 0~9세에서는 음식·음료로 인한 화상이 가장 많았고(35.6%), 발생 장소의 80.2%가 집이었다.

또한 교통사고는 명절 2일 전에 가장 많았고 평소 대비 약 30% 증가했다. 0~9세의 비중도 평소보다 늘었다. 그런데 12세 이하의 카시트 사용률은 62.5%로 성인 안전띠 착용률(77.3%)보다 낮았다.

이물질 삼킴도 어린아이에게 집중된다. 최근 5년간 접수된 이물질 삼킴 사고의 67.6%가 7세 이하, 56.3%가 2세 이하였고 품목은 자석이 가장 많았다. 명절에 큰아이의 장난감이 바닥에 나와 있는 상황을 특히 조심해야 한다.

연휴는 당일이 아니라 준비하는 날부터 시작된다. 음식을 대량으로 만드는 날 아이를 조리 공간에 들이지 않는 것, 장거리 이동 전에 카시트를 점검하는 것이 중요한 이유다.

-상비약은 무엇을 어떻게 챙겨야 하나?

해열제는 국내 기준이 인터넷 정보와 다르다.

식품의약품안전처 안내에 따르면 국내에서는 아세트아미노펜은 생후 4개월부터, 이부프로펜과 덱시부프로펜은 생후 6개월부터 사용할 수 있다. 인터넷에 도는 육아 정보는 대부분 미국 기준을 옮긴 것이라 국내와 어긋나는 경우가 많다.

아세트아미노펜은 1회 체중 1kg당 10~15mg, 4~6시간 간격으로 하루 5회를 넘기지 않는 것이 기준이다.

아이의 몸무게에 맞는 용량을 미리 적어 두고 계량스푼을 함께 챙기는 것이 좋다.

연휴에는 평소 진료를 받던 의료진과 상의하기 어렵다. 만성질환으로 복용 중인 약이 있다면 연휴에 끊기지 않도록 처방 일수를 미리 확인해야 한다.

장거리 이동에 멀미약을 사용한다면 연령을 확인해야 한다.

먹는 멀미약 중 복합제는 3세 미만 영유아와 수유부에게 사용하지 않으며, 승차 30분~1시간 전에 복용한다.

붙이는 패치제는 어린이용 제품만 사용하고, 최소 4시간 전에 한쪽 귀 뒤에 한 장만 붙인다. 붙인 뒤에는 반드시 비누로 손을 씻어야 한다.

약이 묻은 손으로 눈을 비비면 동공이 커지고 시야가 흐려질 수 있다.

-열이 안 떨어질 때 해열제를 번갈아 써도 되나?

조건이 있다. 식품의약품안전처는 같은 해열제를 정해진 복용 간격 안에 반복해서 먹이지 말 것, 그리고 의사의 처방에 따라 다른 계열의 해열제를 복용 간격(2~3시간)을 지켜 사용할 것을 안내하고 있다. 즉 교차 사용은 금지가 아니라 조건부다.

반드시 기억해야 할 두 가지가 있다.

이부프로펜과 덱시부프로펜은 같은 계열이다. 이 둘을 번갈아 쓰는 것은 교차 복용이 아니라 같은 약의 중복 복용이다.

좌약해열제는 아세트아미노펜과 같은 성분이다. 투약 방법이 달라 두 가지를 함께 사용하는 일이 실제로 생길 수 있다.

-연휴라도 바로 진료를 받아야 하는 경우?

법이 정해 놓은 기준부터 살펴볼 필요가 있다.

응급의료에 관한 법률 시행규칙은 공휴일이나 야간처럼 의료서비스를 제공받기 어려운 때에 8세 이하 소아에게 나타나는 38℃ 이상의 고열을 '응급증상에 준하는 증상'으로 명시하고 있다.

소아 경련은 그보다 앞선 '응급증상'이다. 연휴에 어린아이가 38도를 넘는 열이 난다면 참고 기다릴 일이 아니라는 것이 제도의 판단이다.

국립중앙의료원 중앙응급의료센터가 명절 연휴 안내로 제시하는 '이럴 땐 119!' 소아 기준은 다음과 같다.

▲입술 색이 보라색이거나 안색이 매우 나쁜 경우 ▲숨쉬기 힘들어 보이거나, 숨 쉴 때 이상한 소리가 나고 목소리가 잘 나오지 않는 경우 ▲흔들어도 반응이 없거나 몽롱한 경우, 축 늘어져 있는 경우 ▲경련이 멈추지 않거나, 경련이 멈췄는데도 의식이 돌아오지 않는 경우 ▲극심한 설사·구토로 수분을 섭취하지 못하고 축 늘어지는 경우 ▲달래도 진정되지 않는 극심한 복통, 멈추지 않는 구토, 변에 피가 섞여 나오는 경우 ▲머리를 강하게 부딪쳤고 출혈이 멈추지 않는 경우 등이다.

협회는 여기에 두 가지를 덧붙인다. 생후 3개월 미만 영아의 발열은 그 자체로 진료 대상이다. 또 초록색 담즙이 섞인 구토는 응급 처치가 필요한 '장중첩증'의 신호일 수 있는데, 장중첩증의 약 80%가 생후 6개월에서 2세 사이에 발생한다.

-아이가 경련을 하면 무엇을 해야 하나?

해야 할 일보다 하지 말아야 할 일이 더 중요하다.

먼저 아이를 옆으로 눕히거나 고개를 한쪽으로 돌려 입안의 분비물이 기도를 막지 않도록 하고, 경련이 시작된 시각과 모습을 확인해야 한다. 대한소아신경학회는 경련이 5분 이상 지속되면 119에 연락해 응급실로 갈 것을 권고한다.

그리고 절대 하지 말아야 할 것이 있다. 손발을 바늘로 따서는 안 된다. 시중 판매되는 한약재로 만든 알약을 비롯해 무엇도 입에 넣어서는 안 된다. 해열제도 안 된다.

숟가락이나 손가락을 입에 넣어서는 안 된다. 아이의 치아가 다치고 보호자도 다칠 수 있다. 팔다리를 억지로 펴거나 꽉 붙잡아서도 안 된다.

좋은 마음으로 하는 이런 조치들이 실제로 아이를 위험하게 만들 수 있다.

최용재 회장은 "연휴에 아이가 아프면 보호자는 두 번 당황한다"며 "한 번은 아이가 아파서, 또 한 번은 어디로 가야 할지 몰라서"라고 말했다. 이어 "E-Gen과 129, 그리고 우리 동네 달빛어린이병원의 위치를 연휴가 오기 전에 확인해 두면 그 두 번째 당황은 없앨 수 있다"고 말했다.

이어 최 회장은 "이번 연휴에는 특별히 한 가지를 더 말하고 싶다"며 "독감 유행주의보가 예년보다 한 달 이상 빠르게 내려졌는데, 연휴 전에 접종할 수 있는 아이는 2회 접종 대상과 임신부뿐이다. 우리 아이가 여기에 해당하는지 반드시 확인해야 한다"고 당부했다.

끝으로 최 회장은 "독감 예방접종의 목적은 안 걸리는 것이 아니라, 심근염이나 뇌증 같은 위중한 합병증으로 가지 않는 것"이라며 "명절 음식과 이동, 모임이 겹치는 연휴에 아이의 몸은 평소보다 지쳐 있다. 접종과 손 씻기, 그리고 아플 때 무리하지 않는 것, 이 셋이 연휴에 아이를 지키는 전부"라고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com