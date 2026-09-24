"내 엉덩이 만졌다" 4세 아이 잡은 여성 소송 움직임…CCTV 속 뜻밖의 장면

사진출처=웨이보

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 식당에서 4세 남자아이와 성인 여성 사이에 발생한 신체 접촉을 둘러싸고 논란이 일고 있다.

여성은 아이가 자신의 엉덩이를 만졌다며 항의했지만, 이후 공개된 식당 CCTV에는 아이가 좁은 통로를 달리다 균형을 잃으면서 손이 여성의 신체에 닿는 모습이 담긴 것으로 전해졌다.

지난타임스 등 중국 매체들에 따르면 여성 A는 최근 후난성 창사시의 한 식당에서 4세 남자아이와 신체 접촉이 발생한 뒤 아이를 붙잡고 강하게 야단을 쳤다.

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A는 아이가 자신의 엉덩이를 만졌다고 주장했고 아이의 부모는 곧바로 A에게 사과하고 관련 의료비도 배상한 것으로 전해졌다.

하지만 이후 식당 CCTV 영상이 공개되면서 당시 상황을 놓고 다른 해석이 나왔다.

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영상에는 남자아이가 식당 안을 뛰어가던 중 좁은 공간에서 균형을 잃는 모습이 담겼고, 이 과정에서 아이의 손이 A의 신체에 닿은 것으로 알려졌다. 고의적으로 성인의 신체를 만진 행동이라기보다는 달리던 아이가 방향을 전환하는 과정에서 발생한 우발적인 접촉에 가까웠다는 것이다.

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그럼에도 A는 아이 부모의 사과와 의료비 배상만으로는 충분하지 않다며 서면 사과를 요구하는 한편, 사과하는 모습을 촬영한 영상을 요구한 것으로 알려졌다.

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관계 기관이 세 차례 조정에 나섰지만 합의에 이르지 못했고, A는 결국 4세 아이와 부모를 상대로 소송을 제기하겠다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

온라인에 해당 소식이 알려지면서 중국 네티즌들 사이에서는 갑작스러운 신체 접촉을 어떻게 판단해야 하는지를 놓고 논쟁이 벌어졌다.

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특히 상대방이 4세 어린이였다는 점에서 고의성이 없는 행동까지 성별 갈등이나 성적 문제로 확대해서는 안 된다는 의견과, 신체 접촉으로 불쾌감을 느낀 당사자의 문제 제기 역시 존중해야 한다는 의견이 맞섰다.

전문가들은 공공장소에서 발생한 신체 접촉의 경우 당사자가 불쾌감을 느꼈다면 문제를 제기할 수 있지만, 상대방의 고의성 여부와 당시 상황을 객관적으로 확인하는 과정도 중요하다고 강조한다. 특히 어린이와 관련된 사건에서는 성인의 행동과 동일한 기준으로 단순 비교하기보다 연령과 행동의 맥락을 함께 살펴볼 필요가 있다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com