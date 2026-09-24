에이피알, KCON LA 2026 X 포토그레이 한정판 포토프레임 출시

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에이피알(대표이사 김병훈)의 즉석 포토부스 브랜드 '포토그레이'가 KCON LA 2026에 참여한 아티스트와 콜라보레이션 프레임을 선보이며 글로벌 K-POP 팬덤 공략에 나선다.

에이피알은 KCON LA 2026과 협업을 통한 한정판 포토프레임을 출시했다고 23일 밝혔다. 이번 프레임은 10월 말까지 운영되며, 국내는 물론 일본, 미국, 중국 등 포토그레이 글로벌 전 매장에서 만나볼 수 있다.

'KCON LA 2026'은 CJ ENM이 2012년부터 이어온 세계적인 K-페스티벌로, K팝을 비롯해 K뷰티, K푸드, K콘텐츠를 총망라한 K라이프스타일을 소개하는 글로벌 복합 문화 플랫폼이다. 지난 8월 미국 로스앤젤레스에서 개최된 'KCON LA 2026'는 사흘간 14만 명 이상의 관객을 모으며 성황리에 막을 내렸다.

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에이피알은 행사의 열기를 이어가고자 'KCON LA 2026 X 포토그레이' 콜라보를 기획했다. 행사에 출연했던 일부 아티스트들과 함께 포토프레임을 출시해 K-POP 팬들에게 새로운 즐길거리를 제공하고, 한국의 즉석 포토부스 문화를 글로벌 시장에 널리 알리는 것이 이번 협업의 핵심이다.

이번 포토프레임 제작에는 이번 'KCON LA 2026'에 참여한 ▲ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원) ▲izna(이즈나) ▲JO1(제이오원) ▲KickFlip(킥플립) ▲KO1KEYZ(코이키즈) ▲MODYSSEY(모디세이) ▲ZEROBASEONE(제로베이스원) 등 총 7팀의 아티스트가 참여했다. 총 52개의 다양한 콘셉트와 프레임을 구성해 팬들에게 아티스트와 함께 촬영하는 듯한 경험을 제공한다.

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에이피알은 이번 콜라보를 기념해 다양한 이벤트도 마련했다. 해당 포토프레임을 활용해 촬영을 한 후 인증하면 추첨을 통해 아티스트의 친필 사인본을 증정한다. 또 일본 하라주쿠에서는 이번 콜라보 포토프레임 출시를 알리는 팝업 스토어도 진행한다.

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에이피알 관계자는 "이번 포토그레이와 'KCON LA 2026'의 만남은 K-POP을 넘어 K-라이프 스타일 트렌드를 해외 소비자들에게도 알릴 수 있는 특별한 기회"라며 "앞으로도 다양한 아티스트 및 IP 협업을 통해 포토부스 문화를 알리고, 글로벌 소비자와의 접점을 지속적으로 확대해 나가겠다"라고 밝혔다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com