젝시믹스, 고윤정·덱스와 겨울 러닝룩 제안…‘RX 에어 라이트 패딩’ 공개

Advertisement

Advertisement

젝시믹스(XEXYMIX 대표 이수연)는 모델 고윤정과 덱스가 함께한 2026 FW 'MADE TO MOVE' 캠페인을 통해 겨울 러닝을 위한 'RX 에어 라이트 패딩 점퍼'를 선보인다고 23일 밝혔다.

이번 캠페인은 추운 계절에도 멈추지 않는 움직임을 고윤정과 덱스의 서로 다른 에너지로 표현한 것이 특징이다.

이중 고윤정은 달리는 순간과 유연한 움직임을 통해 가볍고 활동적인 러닝 스타일을 표현했으며, 덱스는 강렬한 시선과 역동적인 포즈, 겨울 아웃도어를 연상시키는 비주얼을 통해 도전적인 분위기를 담아냈다.

Advertisement

두 모델의 서로 다른 움직임과 에너지를 통해 계절의 변화에도 멈추지 않는 러너의 모습을 표현하며, 'MADE TO MOVE'의 메시지를 시각적으로 담아냈다.

젝시믹스는 덱스의 26FW 캠페인을 시작으로, 이번 'RX 에어 라이트 패딩 점퍼'를 통해 고윤정과 덱스의 캠페인을 하나의 흐름으로 연결했다. 이어 고윤정의 26FW 화보와 영상을 순차적으로 공개하며 시즌 캠페인을 이어갈 예정이다. 각각 전개해온 두 모델의 캠페인이 하나의 아우터를 통해 자연스럽게 연결되는 구성이다.

Advertisement

'RX 에어 라이트 패딩 점퍼'는 가을·겨울철 러닝과 야외활동을 고려한 경량 아우터다. 제품은 남성과 여성의 체형을 고려해 각각의 핏으로 구성했다. 남성용과 여성용은 품번과 핏이 구분되며 동일한 디자인 콘셉트를 적용해, 고윤정과 덱스가 각자의 스타일로 RX의 겨울 러닝룩을 표현했다.

Advertisement

젝시믹스는 러닝 전문 라인 'RX'를 중심으로 계절과 운동 환경에 맞춘 제품군을 지속적으로 확대하고 있다. 고윤정과 함께한 26FW 캠페인 화보와 영상도 이달 중 순차적으로 공개할 예정이다.

Advertisement

젝시믹스 관계자는 "26FW 캠페인에서는 고윤정과 덱스가 각자의 핏과 움직임을 통해 서로 다른 애슬레저 스타일을 보여주고 있다"며 "이번에는 두 모델이 하나의 아우터를 각자의 방식으로 표현하며 추운 계절에도 계속되는 움직임과 'MADE TO MOVE'의 메시지를 보다 직관적으로 전달하고자 했다"고 말했다.

전상희 기자 nowater@sportschosun.com