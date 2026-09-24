온라인서 발굴된 AIDOL101 몽트뢰 TOP3,서울 무대서 커버 공연 'TECHTAINMENT 2026 SEOUL 현장'

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화면 속에서만 만나던 AI 아티스트가 지난 18일 서울 동대문디자인플라자(DDP) 이간수문전시장 실제 무대에 올랐다. 글로벌 온라인 캠페인 'AIDOL101 몽트뢰'에서 우승한 TOP3가 'TECHTAINMENT 2026 SEOUL · FORUM & AWARDS' 현장에서 커버 공연을 선보인 것이다.

이날 행사는 펄스나인(대표 박지은)이 기획과 운영을 총괄했고, AIDOL101과 IDAC가 어워드 부문을 공동 주최했다. 'AI IN K-CULTURE'를 주제로 오전 워크숍, 어워드, 프로젝트 발표, 커버 공연, 포럼이 순서대로 펼쳐지는 동안 창작자와 아티스트, 스타트업, 마케터, 연구자가 한자리에서 사례를 나눴다.

이중 어워드에서는 기업과 서비스뿐 아니라 AI를 활용해 새로운 콘텐츠와 창작 방식을 선보인 아티스트와 프로젝트까지 평가 대상으로 삼았다.

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각 부문별 수상자로는, 국제디지털자산 대상에는 팬덤 비즈니스 플랫폼 비마이프렌즈의 b.stage와 음악·콘텐츠 기술 기업 뮤즈라이브의 KiTbetter가 선정됐다. 국제디지털자산 서비스상은 버추얼 라이브 플랫폼 로얄스트리머와 Delv Partners가 받았다.

국제디지털자산 대상 공로자에는 하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장과 엔터아츠 박찬재 대표가 이름을 올렸다.

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AIDOL101 팬 투표와 최종 심의를 거친 'SEOUL DISCOVERY 2026 TOP 1'도 분야별로 발표됐다. AI MUSIC WORK & ALBUM 부문에서는 PIONIA의 'Autumn Cafe Stories', AI CHARACTER & VISUAL IP 부문에서는 Annika의 'Annika'가 선정됐다.

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AI MUSIC 부문은 규인(GYUIN)의 '편광과 극광', AI VISUAL 부문은 hooo의 'The Connected, Disconnected Society'가 뽑혔다.

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'Featured Projects 5'에는 청강국제AI장르영화제, 글로벌 AI 음악 콘테스트·페스티벌 'AI LOVE JAZZ', 이탈리아 Kidokoro Studio Milano의 음악 작품 'STARPLAY', 도시문화·공공 프로젝트 'Sim Eternal City', 캐릭터 기술 기반 인터랙티브 웹게임 'IDONG WORLD'가 선정됐다. 통합 순위를 두지 않고 각 프로젝트의 독자성과 발전 가능성을 평가했다.

'STARPLAY'는 Kidokoro Studio Milano가 제작한 음악 트랙이다. 행사에서는 작품과 함께 인간의 저작성을 식별·보존하고 음악 제작 과정의 추적성을 인증하기 위한 Kidokoro의 'AI MONOPHONIC Ready™' 프로토콜과 포렌식 인증도 소개됐다.

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한편 같은 날 열린 개막식 포럼에서는 펄스나인 박지은 대표가 '엔터테인먼트가 무한해지면, 무엇이 가치 있어지는가'를 주제로 발제하고 패널토크에 참여했다. 박지은 대표는 "AI로 만들 수 있는 것의 양이 빠르게 늘어날수록 콘텐츠를 생산하는 능력만으로는 차별화하기 어려워진다"며 "앞으로는 무엇을 만들 것인지 선택하고, 그것을 어떤 관계, 경험, 비즈니스로 연결하느냐의 가치가 더 커질 것"이라며"테크테인먼트는 기술에 엔터테인먼트를 붙이는 개념이 아니라 AI, 콘텐츠, IP, 팬덤, 플랫폼과 실제 산업이 서로 영향을 주며 새롭게 만들어지는 영역"이라며 "이번 서울 행사가 이미 존재하는 장르를 나누는 자리가 아니라 아직 이름 붙지 않은 새로운 창작과 사업을 발견하는 시작점이 되길 기대한다"고 강조했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com