파타고니아, 미드레이어 ‘나노에어 라이트' 출시

PHOTO CREDIT: ⓒ Mikey Schaefer

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친환경 글로벌 아웃도어 스포츠 브랜드 파타고니아 코리아가 보온성과 통기성의 균형을 높인 미드레이어 '나노에어 라이트(Nano-Air® Light)'를 출시한다.

나노에어 라이트(Nano-Air® Light)는 단순한 보온을 넘어, 활동 중에도 지속적으로 착용할 수 있도록 설계된 파타고니아의 액티브 인슐레이션(Active Insulation) 기술을 집약한 제품이다. 파타고니아는 2014년 나노에어 첫 출시부터 풀레인지(FullRange®) 보온재를 핵심 기술로 적용하며 액티브 인슐레이션 기술을 지속적으로 발전시켜왔다. 풀레인지는 필요한 온기를 유지하면서 활동 중 발생하는 과도한 열과 습기가 원활하게 빠져나가도록 설계됐으며, 뛰어난 통기성과 신축성을 갖춘 것이 특징이다. 여기에 더해, 나노에어 라이트는 신체 부위별 발열 특성에 따라 보온재 사용량을 달리한 바디 매핑(Body Mapping) 구조를 적용했다. 몸통에는 40g, 열이 많이 발생하는 겨드랑이에는 20g의 보온재를 배치해 보다 효율적인 체온 조절을 돕는다.

더불어 나노에어 라이트에는 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 파타고니아의 제품 생산 철학도 반영됐다. 겉감과 안감에는 100% 리사이클 폴리에스터 립스탑 원단을 사용했으며, 풀레인지 또한 100% 리사이클 폴리에스터로 제작했다. 과불화화합물(PFAS)을 함유하지 않은 내구성 발수 처리(DWR)를 적용해 아웃도어 활동 중 마주하는 가벼운 비와 습기를 막아준다. 또한 생산 과정에서 사용되는 화학물질과 소재 등을 엄격한 기준으로 관리, 검증하는 블루사인(bluesign®) 인증 원단을 사용해 환경과 노동자, 소비자에 미치는 영향까지 고려했다.

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나노에어 라이트는 재킷, 후디, 베스트 세 가지 스타일로 구성돼 알파인 클라이밍, 트레일러닝, 하이킹, 백패킹 등 다양한 산악 활동에서 필요에 맞게 선택할 수 있다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com