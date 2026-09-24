"명절에 갑자기 아프다면?"…알아두면 좋은 응급상황 대처법

의정부을지대병원 응급의료센터에 대기 중인 119 구급대.

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[스포츠조선 장종호 기자] 추석 연휴에는 평소보다 많은 음식을 먹거나 음식을 조리하고, 익숙하지 않은 환경에서 활동하면서 크고 작은 응급상황이 발생하기도 한다.

주방에서는 전을 부치다 뜨거운 기름에 데이거나, 이동 중 발을 헛디뎌 넘어지는 사고도 발생할 수 있다.

의정부을지대학교병원 응급의학과 양희범 교수는 "명절에는 음식 섭취량과 활동량이 늘고 장거리 이동이나 조리 과정에서 예상하지 못한 사고가 발생할 수 있다"며 "응급상황이 발생하면 환자의 상태를 먼저 확인하고 필요한 경우 신속하게 119에 도움을 요청해야 한다"고 말했다.

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◇명절 과식 후 복통…심하면 진료

명절에는 과식이나 기름진 음식 섭취로 복통, 설사, 구토 등이 나타날 수 있고 상한 음식으로 인한 식중독도 주의해야 한다.

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증상이 가볍다면 과식과 기름진 음식을 피하고 수분을 조금씩 자주 섭취하며 경과를 살필 수 있다. 다만 물도 마시기 어려울 정도로 구토가 반복되거나 심한 복통, 고열, 혈변, 소변량 감소 등 탈수 증상이 나타나면 진료를 받아야 한다.

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◇뜨거운 기름에 화상…흐르는 물로 식혀야

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명절 음식 조리 중에는 뜨거운 기름이나 국물에 의한 화상도 주의해야 한다.

화상을 입었다면 흐르는 시원한 물로 충분히 식혀주는 것이 우선이다. 얼음을 직접 대거나 된장·치약 등을 바르는 민간요법은 피해야 한다. 물집을 터뜨리지 말고 화상 범위가 넓거나 얼굴·손·발·관절 등에 발생했다면 의료기관에서 진료받는 것이 좋다.

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◇낙상 후 머리 충격…이상 증상 살펴야

집안 정리나 이동 중 미끄러져 넘어지는 낙상사고도 발생할 수 있다. 특히 고령층은 낙상으로 골절이나 머리 손상이 발생할 수 있어 주의가 필요하다.

넘어진 뒤 심한 통증이나 움직임이 어렵거나, 머리를 부딪친 뒤 심한 두통·반복적인 구토·의식 변화·어지럼증 등이 나타나면 즉시 진료를 받아야 한다. 통증이 심하거나 의식에 이상이 있다면 불필요하게 움직이지 않는 것이 좋다.

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◇교통사고 후에도…몸 상태 꼼꼼히 확인

추석 연휴에는 장거리 이동이 많아 교통사고 위험도 커진다. 사고 발생 시 가장 먼저 주변 안전을 확인하고 119에 도움을 요청해야 한다.

환자가 스스로 이동할 수 있다면 2차 사고를 피할 수 있는 장소로 대피시켜야 한다. 다만, 목이나 허리 손상이 의심되는 환자는 화재 등 즉각적인 위험이 없는 한 함부로 옮기지 말고 119 구급대의 안내를 따라야 한다.

겉으로 큰 상처가 없어도 사고 충격으로 머리나 목, 척추 등에 손상이 발생할 수 있다. 의식 저하, 호흡곤란, 심한 출혈, 지속적인 통증이나 팔다리 감각 이상 등이 나타난다면 즉시 응급의료기관의 평가를 받아야 한다.

양 교수는 "응급상황에서는 환자의 의식과 호흡, 심한 출혈 여부 등을 먼저 확인하고 위급하다고 판단되면 바로 119에 신고해야 한다"며 "명절 연휴에 대비해 가까운 응급의료기관을 미리 확인해두는 것도 도움이 된다"고 말했다.

이어 "음식 조리 시 화상에 주의하고, 고령자는 미끄러운 바닥이나 계단을 조심하며 장거리 운전 시 충분한 휴식과 안전운전을 실천해 건강하고 안전한 명절을 보내길 바란다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com