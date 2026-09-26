눈 침침한데, 노안일까? 백내장일까?…나이 들수록 알아야 할 눈의 변화

AI 생성 이미지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] "시력은 괜찮다는데 이상하게 눈이 침침해요."

안과 시력검사에서는 특별한 이상이 없다고 하는데도 본인은 분명 예전과 다르게 답답하고 선명하지 않다고 느끼는 경우가 많다.

이럴 때 많은 사람은 "검사도 정상인데 왜 이렇게 불편하지?"라는 의문을 갖는다.

Advertisement

사실 '눈이 침침하다'는 표현은 하나의 질환을 의미하는 것이 아니다. 나이가 들면서 자연스럽게 나타나는 눈의 노화부터 노안, 백내장, 녹내장 등 다양한 원인이 같은 증상으로 느껴질 수 있기 때문이다.

서울특별시보라매병원 안과 이경민 교수와 함께 '침침한 눈'의 원인과 노안·백내장·녹내장을 어떻게 이해하고 관리해야 하는지 정리했다.

Advertisement

◇"눈이 침침하다"는 말 속에 여러 의미

Advertisement

"잘 안 보이나요?"

Advertisement

진료실에서 이렇게 질문하면 의외로 많은 사람이 "아니요, 보이긴 잘 보여요. 그런데 침침해요"라고 답한다.

시력은 정상인데도 불편함을 느끼는 것이다. 사실 '침침하다'는 표현은 매우 주관적인 증상이다. 속이 미식거린다, 머리가 멍하다, 기억력이 예전 같지 않다는 표현처럼 눈에서도 다양한 불편감을 하나로 묶어 표현하는 말에 가깝다.

Advertisement

검사에서는 특별한 이상이 발견되지 않는데도 환자가 불편함을 느끼는 이유도 여기에 있다. 이는 의료진이 증상을 이해하지 못해서가 아니라, 현대 의학적으로 설명하거나 치료하기 어려운 증상이거나 자연스러운 노화 과정에서 나타나는 변화인 경우가 많기 때문이다.

따라서 "정상이다"라는 설명은 불편함이 없다는 의미라기보다 현재의 검사와 치료로 확인하거나 뚜렷하게 해소할 수 있는 질환이 발견되지 않았다는 의미에 가깝다.

◇눈도 나이가 들면 '낡는다'

Advertisement

우리 몸의 모든 장기는 시간이 지나면서 조금씩 기능이 떨어진다. 눈 역시 예외가 아니다.

오히려 눈은 우리 몸에서 가장 정교한 기관 중 하나이기 때문에 노화의 영향을 비교적 빨리 받는다. 눈은 흔히 카메라에 비유된다. 멀리 있는 물체와 가까운 물체 모두 정확하게 초점을 맞춰야 하고, 밝은 곳과 어두운 곳에서도 적절히 빛의 양을 조절해야 한다.

이처럼 복잡한 기능을 수행하는 만큼 시간이 지나면서 초점을 맞추는 능력, 빛을 구분하는 능력, 선명도를 유지하는 능력이 조금씩 감소하게 된다.

많은 사람이 느끼는 '침침함' 역시 이러한 눈의 자연스러운 노화가 반영된 결과일 수 있다.

◇시력이 좋다고 해서 눈 기능까지 모두 좋은 것 아냐

안과에서는 가장 먼저 시력을 측정한다. 하지만 시력검사는 눈 기능의 일부만 평가하는 검사다.

우리가 흔히 말하는 시력은 검은 글씨와 흰 바탕처럼 대비가 매우 뚜렷한 환경에서 얼마나 작은 글씨를 구별할 수 있는지를 확인하는 검사다.

반면 실제 생활에서는 그 정도로 대비가 선명하지 않은 것을 구별해야 할 때가 훨씬 많다. 비 오는 날, 안개 낀 도로, 어두운 실내, 계단이나 야간 운전처럼 색과 밝기 차이가 크지 않은 상황에서는 '대비감도(contrast sensitivity)'가 더 중요해진다.

그래서 시력은 1.0 이상으로 정상인데도 "예전처럼 선명하지 않다", "뿌옇게 보인다"고 느끼는 경우가 생길 수 있다. 즉 시력은 정상이지만 대비감도 저하로 일상생활에서 불편함을 느낄 수 있다.

◇노안은 자연스러운 노화 현상

40대 이후가 되면 대부분 가까운 글씨가 점점 불편해진다. 이것이 바로 노안이다.

노안은 수정체와 섬모체 소대의 탄력이 감소하고 섬모체근의 기능이 저하되면서 가까운 곳에 초점을 맞추는 조절 기능이 떨어져 발생하는 것으로 추측되지만, 아직까지 노안이 생기는 정확한 기전은 완전히 밝혀지지 않았다.

안타깝게도 누구도 이 변화를 피해 갈 수는 없다. 그렇기 때문에 노안은 질환이라기보다는 정상적인 노화 과정으로 받아들이는 것이 적절하다.

인터넷에서는 눈 운동으로 노안을 예방하거나 치료할 수 있다는 이야기도 있지만, 현재까지 이를 뒷받침하는 충분한 의학적 근거는 없다. 특히 조절 기능에는 의지대로 움직일 수 없는 불수의근이 관여하기 때문에 일반적인 근육 운동처럼 반복적인 훈련으로 기능을 강화하기는 어렵다. 따라서 눈 운동을 노안의 예방이나 치료 방법으로 권하기에는 근거가 충분하지 않다.

◇백내장은 '수정체가 혼탁해지는 질환'

노안과 달리 백내장은 치료가 필요한 질환이다. 눈 속 수정체는 원래 투명해야 하지만 나이가 들면서 점차 혼탁해진다.

깨끗한 자동차 유리에 김이 서린 것처럼 빛이 제대로 통과하지 못하면서 시야가 흐려지고, 밝은 곳에서 눈부심이 심해지거나 색감이 흐려질 수 있다.

많은 사람이 "약으로 좋아질 수 없나?"라고 질문하지만, 현재 혼탁해진 수정체를 다시 투명하게 만드는 약물은 없다. 백내장이 일상생활에 불편을 줄 정도로 진행됐다면 혼탁해진 수정체를 제거하고 인공수정체를 삽입하는 수술이 가장 효과적인 치료다.

◇프리미엄 인공수정체, 모두에게 정답은 아냐

최근에는 백내장 수술과 함께 난시 교정 인공수정체나 다초점·연속초점 인공수정체를 선택하는 경우가 많다. 이러한 렌즈는 안경 의존도를 줄이는 데 도움이 될 수 있지만, 모든 사람에게 완벽한 결과를 보장하는 것은 아니다.

특히 다초점 인공수정체는 가까운 거리까지 볼 수 있도록 설계된 대신 빛을 여러 초점으로 나누기 때문에 야간 빛 번짐이나 눈부심이 생길 수 있다.

따라서 "20대처럼 완벽한 시력을 되찾는다"는 기대보다는 자신의 생활 방식과 기대 수준을 의료진과 충분히 상의한 뒤 선택하는 것이 중요하다.

◇녹내장은 시신경이 손상되는 병

녹내장은 백내장과 전혀 다른 질환이다. 카메라에 비유하면 백내장은 렌즈가 흐려진 상태이고, 녹내장은 카메라로 촬영한 사진을 컴퓨터로 전달하는 케이블인 시신경이 손상되는 질환이다.

시신경이 손상되면 처음에는 주변 시야부터 서서히 좁아진다. 문제는 초기에 자각하기 어렵다는 점이다. 잘 보이는 부분들 사이로 덜 보이는 부분들이 군데군데 생기는 데다 뇌에서는 이를 보완해 이미지를 만들기도 하기 때문에 환자 스스로는 이상을 느끼지 못하는 경우가 많다.

별다른 증상이 없기 때문에 정기 검진 등을 받지 않는다면 상당히 진행된 뒤 발견되는 경우도 적지 않다.

한번 손상된 시신경은 재생되지 않으므로 녹내장 치료의 목표는 손상된 시신경을 되돌리는 것이 아니라 더 이상 나빠지지 않도록 진행을 최대한 늦추는 데 있다.

◇안압이 정상이어도 녹내장 생길 수 있어

많은 사람이 "안압이 정상인데 녹내장이라고요?"라고 놀란다. 하지만 우리나라에서는 안압이 정상 범위인데도 발생하는 정상안압녹내장이 오히려 더 많다.

녹내장은 안압 하나만으로 결정되는 질환이 아니다. 시신경의 구조적 특성이나 혈류 등 여러 요인이 복합적으로 작용하며, 안압이 정상이어도 시신경이 손상될 수 있다.

다만 지금까지의 연구에서는 설령 안압이 정상 범위에 있더라도 안압을 낮추는 치료가 녹내장의 진행을 늦추는 데 도움이 된다는 근거가 충분히 축적돼 있다.

◇눈 건강도 결국 생활습관이 중요

눈의 노화를 완전히 막을 방법은 없다. 하지만 정기적인 안과 검진과 올바른 생활습관은 눈 건강을 오래 유지하는 데 도움이 된다.

흡연은 백내장과 시신경 건강에 모두 좋지 않으며, 과도한 음주는 피하는 것이 좋다. 규칙적인 운동은 도움이 되지만 녹내장 환자라면 장시간 머리를 아래로 두는 자세나 물구나무서기처럼 안압을 높일 수 있는 운동은 주의가 필요하다.

또한 녹내장 안약을 사용하는 경우에는 정해진 시간에 꾸준히 사용하는 것이 무엇보다 중요하다. 손을 깨끗이 씻은 뒤 아래 눈꺼풀을 살짝 당겨 결막낭에 점안하면 보다 안전하고 효과적으로 사용할 수 있다.

서울시보라매병원 안과 이경민 교수는 '눈이 침침하다'는 증상은 단순히 나이가 들었다는 의미만은 아니라고 강조했다.

이경민 교수는 "자연스러운 노화일 수도 있지만 노안·백내장·녹내장처럼 관리와 치료가 필요한 질환의 신호일 수도 있다"면서 "무엇보다 중요한 것은 증상을 혼자 판단하기보다 정기적인 안과 검진을 통해 현재 눈 상태를 정확히 확인하는 것이다"고 말했다.

또한 "눈은 한 번 손상되면 되돌리기 어려운 부분도 있다. 하지만 적절한 시기에 발견하고 관리한다면 좋은 시력을 더 오래 유지하는 것은 충분히 가능하다. 지금 느끼는 '조금 침침한 불편함'이 더 큰 문제로 이어지지 않도록 눈이 보내는 작은 신호에도 관심을 가져볼 필요가 있다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com