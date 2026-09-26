"젊은 나이 암 걸리면, 나이 들수록 식단의 질 저하"

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[스포츠조선 장종호 기자] 암 생존자의 식단의 질이 일반인보다 전반적으로 우수하지만, 젊은 나이에 암을 진단받은 생존자는 나이가 들수록 오히려 식단의 질이 낮아진다는 연구 결과가 나왔다.

백수아 순천향대서울병원 가정의학과 교수, 배우경 분당서울대병원 가정의학과 교수팀은 지난 2019년부터 2021년까지 실시된 국민건강영양조사 자료를 활용해 30세 이상 성인 8706명(암 생존자 641명, 일반인 8065명)을 대상으로 연구를 진행했다. 연구팀은 식단의 질을 평가하는 국제 표준 지표인 식단의 질 지수를 활용해 암 생존자와 일반인 간 식단의 질을 비교하고, 암 진단 당시 연령에 따라 생존자를 50세 미만 진단군과 50세 이상 진단군으로 나누어 현재 연령에 따른 변화 양상을 분석했다.

연구 결과, 암 생존자의 평균 국제 식생활 질 점수는 69.1점으로 일반인의 66.1점보다 3점 높았다. 그러나 암을 50세 이전에 암을 진단받은 생존자에서는 현재 연령에 따라 다른 양상이 나타났다. 현재 65세 미만인 경우에는 일반인보다 식단의 질이 3점 높았지만, 현재 65세 이상인 경우에는 오히려 일반인보다 3.2점 낮은 것으로 나타났다.

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반면, 50세 이후에 암을 진단받은 생존자는 현재 연령과 관계없이 모든 연령대에서 일반인보다 식단의 질이 3.76점 높게 나타났다.

백수아 순천향대서울병원 가정의학과 교수는 "이번 연구는 젊은 나이에 암을 진단받은 환자일수록 시간이 흐른 뒤에도 건강한 식습관을 유지할 수 있도록 지속적인 관심과 지원이 필요하다는 점을 보여준다"며, "암 생존자는 2차암을 비롯한 만성질환 발생 위험이 일반인보다 높은 만큼, 진단 연령과 생존 기간을 고려한 맞춤형 영양 상담과 정기적인 식습관 평가가 필요하다"고 말했다.

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한편, 백수아·배우경 교수팀의 논문 '암 진단 시 연령에 따른 암 생존자의 식생활 질 변화 : 국민건강영양조사 활용'은 국제학술지 'Nutrients'에 최근 게재됐다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com