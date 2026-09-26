"임신 중 쓰지 말라는데…" 마운자로, 임산부에 325건 처방됐다

자료출처=백종헌 의원실(건강보험심사평가원, 식품의약품안전처)

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[스포츠조선 장종호 기자] '비만치료제 열풍'을 일으킨 마운자로가 국내 출시 약 1년 만에 임산부에게 300건 넘게 처방된 것으로 나타났다. 식품의약품안전처 허가사항에서 임신 중 사용을 중단하도록 명시한 의약품이어서 안전성에 대한 우려가 나온다. 또한 안전성과 유효성이 확립되지 않은 만 13세 미만 소아에게도 100건 넘게 처방된 것으로 확인됐다.

국회 보건복지위원회 소속 백종헌 의원(국민의힘)이 건강보험심사평가원으로부터 제출받은 의약품안전사용서비스(DUR) 자료에 따르면, 마운자로가 국내 출시된 2025년 8월부터 2026년 7월까지 1년간 임산부에게 처방된 건수는 325건으로 집계됐다.

마운자로의 주성분은 터제파타이드다. 식약처 의약품통합정보시스템에 공개된 마운자로 허가사항에는 임신 기간 동안 이 약을 사용해서는 안 된다고 명시돼 있다. 환자가 임신을 원하거나 임신한 경우에는 투여를 중단하도록 하고 있다.

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그런데 실제 처방 자료에서는 임산부에 대한 처방이 300건을 넘어선 것이다.

다만 실제 투여로 이어졌는지는 확인되지 않는다.

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소아에서도 비슷한 상황이 확인됐다.

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같은 기간 만 13세 미만 어린이에게 처방된 마운자로는 110건으로 집계됐다. 마운자로는 소아 환자에서 안전성과 유효성이 확립되지 않은 의약품이다.

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특히 어린이는 성인과 약물에 대한 반응이나 적정 용량 등이 다를 수 있는 만큼, 처방이 이뤄진 구체적인 목적과 경위, 허가 범위를 벗어난 처방에 대한 관리가 적절했는지 확인할 필요가 있다는 지적이다.

고령층에서는 처방 규모가 훨씬 컸다.

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2025년 8월부터 2026년 7월까지 만 65세 이상 환자에게 처방된 마운자로는 3만 6135건에 달했다. 고령층 처방 역시 월별로 증가하는 추세를 보였다.

고령자라는 이유만으로 마운자로를 사용할 수 없는 것은 아니다. 다만 식약처 허가사항에는 임상시험에서 일부 고령자에게서 더 큰 민감성을 배제할 수 없다고 명시돼 있다. 특히 만 85세 이상 환자에 대한 치료 경험은 매우 제한적인 것으로 안내돼 있어 고령 환자에 대한 세심한 처방과 관찰이 필요하다.

마운자로와 관련한 이상사례 보고도 적지 않았다.

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백 의원이 식품의약품안전처로부터 제출받은 자료에 따르면 마운자로가 국내 출시된 2025년 8월부터 2026년 6월까지 11개월 동안 한국의약품안전관리원에 보고된 이상사례는 모두 1261건이었다.

월별로 보면 2025년 9월 35건에서 10월 79건, 11월 134건으로 증가했다. 2026년에는 1월 120건, 2월 215건, 3월 156건, 4월 145건, 5월 155건, 6월 125건이 보고됐다. 올해 1~6월에 보고된 이상사례만 916건으로 전체의 72.6%를 차지했다.

다만 이상사례 보고 건수가 곧 마운자로의 부작용 발생 건수를 의미하는 것은 아니다. 이상사례에는 의약품을 사용한 뒤 나타난 원치 않는 증상이 포함되며, 해당 증상과 의약품 사이의 인과관계가 확인되지 않은 사례도 포함된다. 따라서 1261건 모두를 마운자로로 인한 부작용이라고 단정할 수는 없다.

문제는 비만치료제에 대한 관심이 급증하면서 처방 규모도 빠르게 커지고 있다는 점이다. 특히 임산부나 소아처럼 허가사항상 주의가 필요한 환자에게 처방된 사례가 확인된 만큼, 의료진의 처방 과정에서 환자의 연령과 임신 여부 등을 충분히 확인하고 있는지 점검할 필요가 있다는 지적이 나온다.

실제로 식약처는 최근 마운자로와 위고비 등을 '오남용 우려 의약품'으로 지정하는 방안을 추진하고 있다. 오남용 우려 의약품으로 지정되면 제품 포장 등에 오남용 위험성을 알리는 경고 문구가 표시되는 등 관리가 강화될 전망이다.

백종헌 의원은 "임신부와 아동에게 처방 및 투여가 이뤄졌다면 심각한 문제"라며 "기본적인 처방 원칙을 점검하고 오남용 가능성을 원천 차단할 실효적인 대책을 마련해야 한다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com