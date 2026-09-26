20대 아빠, 어린 두 딸을 6층에서 떨어뜨려…아내 폭행도

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본의 25세 아빠가 아파트 6층 베란다에서 자신의 어린 두 딸을 아래로 떨어뜨리는 충격적인 일이 발생했다.

아이들은 당시 경찰이 설치한 매트에 떨어져 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

TBS 등 일본 매체들에 따르면 26일 새벽 4시 20분쯤 기후현 각무하라시의 한 아파트 6층 베란다에서 4세와 1세인 두 여자아이가 아래로 떨어졌다. 경찰은 아이들을 떨어뜨린 혐의로 아빠인 A(25)를 살인미수 혐의로 현장에서 체포했다.

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경찰에 따르면 사건 발생 약 5시간 전인 25일 밤 11시 30분쯤 A의 아내가 "남편이 폭력을 휘두르고 있다"며 신고를 했다.

출동한 경찰은 아내의 신변을 보호하는 한편 A에게 상황을 확인하려 했다.

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하지만 A는 경찰의 요구에 응하지 않은 채 집 안에 계속 머물렀던 것으로 알려졌다. 경찰은 만일의 사태에 대비해 아파트 아래쪽에 매트를 설치하고 다른 경찰관들을 배치했다.

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이후 경찰이 집 안으로 진입하려던 순간 상황이 급변했다. A가 자신의 4세 장녀와 1세 차녀를 베란다 밖으로 떨어뜨린 것이다.

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두 아이는 모두 병원으로 이송됐으며, 현재 병원에서 치료를 받고 있다.

경찰은 A를 살인미수 혐의로 체포해 정확한 사건 경위를 조사하고 있다. A는 경찰 조사에서 현재 묵비권을 행사하고 있는 것으로 알려졌다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com