"장학금 받고 의무복무 안 했다"…공중보건장학생 19명 중도 이탈, 반환액 7억 3천만원

자료출처=서미화 의원실(보건복지부)

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[스포츠조선 장종호 기자] 국가가 장학금을 지원하는 대신 일정 기간 지역 의료기관 등에서 의무적으로 근무하도록 한 공중보건장학제도에서 의무복무를 이행하지 않고 중도 이탈한 장학생이 19명에 달하는 것으로 나타났다. 이들이 반환해야 할 장학금은 7억 3000만원이 넘지만, 보건복지부는 실제 환수된 금액조차 정확하게 파악하지 못하고 있는 것으로 확인됐다.

국회 보건복지위원회 소속 서미화 의원(더불어민주당)이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면 2024년 이후 공중보건장학생 가운데 법령상 면제 요건에 해당하지 않으면서 의무복무를 이행하지 않은 장학생은 의대생 7명, 간호대생 12명 등 모두 19명이다.

이는 같은 기간 전체 의대 장학생 29명의 24.1%, 간호대 장학생 201명의 6.0%에 해당한다.

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지역별로는 충북이 7명으로 가장 많았다. 이어 경기 5명, 인천 2명이었으며 전북·강원·경남·부산·대전에서도 각각 1명씩 의무복무를 이행하지 않은 사례가 확인됐다.

중도 이탈 사유는 다양했다. 가족 간병이나 생계 곤란 등 개인적으로 불가피한 사정이 있었던 경우도 있었지만, 근무 부담이나 대학원 진학, 다른 의료기관 취업 희망, 진로 변경, 의정 갈등에 따른 휴학 장기화 등 법령상 의무복무 면제 사유에 해당하지 않는 사례도 포함됐다.

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공중보건장학제도는 의료인력의 지역 간 불균형을 완화하고 취약지역의 의료인력을 확보하기 위해 2019년부터 시행됐다. 장학생으로 선발되면 국가로부터 장학금을 지원받는 대신 면허 취득 후 일정 기간 지역 의료기관 등에서 의무적으로 근무해야 한다.

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2026년 6월까지 공중보건장학생으로 선발된 인원은 모두 230명이다. 의대생에게는 연간 2040만원, 간호대생에게는 연간 1640만원의 장학금이 지급된다.

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공중보건장학법에 따르면 장학생이 정당한 사유 없이 의무복무를 이행하지 않을 경우 이미 지급받은 장학금 전액에 법정이자를 더해 국가에 반환해야 한다. 면허 취득 이후 의무복무를 이행하지 않은 경우에는 법에 따라 면허 취소 등의 행정처분도 가능하다.

하지만 장학금 환수 과정에서 관리의 허점이 드러났다는 지적이 나온다. 복지부가 의무복무를 이행하지 않은 중도 이탈자들이 반환해야 할 장학금 가운데 실제로 얼마를 환수했는지조차 정확하게 파악하지 못하고 있기 때문이다.

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면허 취소 등 행정 제재 역시 법률상 근거는 마련돼 있지만, 실제 처분으로 이어지는 데에는 제도적 한계가 있다는 것이 복지부의 설명이다.

공중보건장학제도를 둘러싼 관리 문제는 내년부터 시행될 지역의사제와도 맞물려 있다. 내년부터 지역의사제가 본격적으로 시행되면 공중보건장학제도의 의대생 선발은 중단되고 간호대생 지원만 이어질 예정이다.

지역의사제 역시 일정 기간 지역에서 의무복무하는 것을 전제로 하는 만큼, 기존 공중보건장학제도에서 나타난 의무복무 이탈과 장학금 환수 문제를 점검하고 보완책을 마련해야 한다는 지적이 나온다.

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서미화 의원은 "일부 장학생들의 이탈로 인해 제도 본래의 취지가 훼손되고 있다"며 "보건복지부는 정당한 사유 없이 의무복무를 이행하지 않은 장학생들의 장학금을 철저히 환수하고, 유사한 이탈 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화해야 한다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com