"외로움이 병을 부른다"…뇌졸중 위험 32%, 당뇨병 위험 24% 증가

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 건강하게 오래 살기 위해서는 규칙적인 운동과 균형 잡힌 식사만큼이나 다른 사람과의 관계를 살펴야 한다는 연구 결과가 나왔다.

특별한 질환이 없는 사람이라도 사회적으로 고립되거나 외로움을 느끼는 상태가 지속되면 뇌졸중과 당뇨병을 비롯한 각종 질환 위험이 높아질 수 있다는 것이다.

세계보건기구(WHO)가 발표한 '외로움에서 사회적 연결로: 더 건강한 사회를 향한 길(From loneliness to social connection: charting a path to healthier societies)'이라는 보고서에 따르면, 전 세계적으로 약 6명 중 1명이 외로움을 경험하고 있다. 특히 젊은 층에서도 외로움과 사회적 고립이 상당한 수준으로 나타나고 있으며, 디지털 기술과 소셜미디어의 과도한 사용, 도시화, 사회적 불평등 등 여러 요인이 사회적 연결을 약화시키는 것으로 분석됐다.

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문제는 외로움이 단순히 기분이 우울한 상태에서 끝나지 않는다는 점이다.

WHO는 사회적 고립과 외로움이 심혈관질환과 뇌졸중, 우울증, 불안, 치매 등의 위험을 높이고 조기 사망과도 관련이 있다고 밝혔다.

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특히 사회적 연결 부족으로 인한 뇌졸중 위험이 약 32%, 심혈관질환 위험이 약 29% 높아질 수 있다고 설명한다. 사회적 고립과 외로움은 사망 위험 역시 약 14~32% 높이는 것으로 제시됐다.

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이전 연구에서는 당뇨병과의 연관성도 확인됐다.

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덴마크에서 46만 5290명을 대상으로 진행된 전향적 연구에서 평균 6.3년 동안 추적 관찰한 결과, 1만 3771명이 제2형 당뇨병에 걸렸다. 연구진은 사회인구학적 요인과 체질량지수 등을 보정한 뒤에도 가끔 외로움을 느낀 사람은 외로움을 느끼지 않는 사람보다 제2형 당뇨병 위험이 14% 높았고, 자주 외로움을 느낀 사람은 24% 높은 것으로 분석했다.

WHO는 신체적 건강뿐 아니라 정신적·사회적 건강까지 포함해 전반적인 웰빙을 갖추는 것이 중요하다고 밝혔다.

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이 때문에 최근에는 건강을 유지하기 위해 혈압과 혈당, 체중 같은 신체 지표뿐 아니라 '사회적 건강'도 살펴야 한다는 인식이 커지고 있다.

WHO는 이번 보고서를 통해 "사람은 사회적 존재이며, 다른 사람과 연결돼 있다는 감각은 행복뿐 아니라 건강과 생존에도 중요한 요소"라고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com